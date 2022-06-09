Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко обнародовал недавнее видео, которое снял один из жителей города. Российские оккупанты рассказывают, что завалы домов уже вывезли, нагромождений мусора нет, а море – чистое.

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Но это – обычная ложь. Захватчики, как всегда, коварно разрушили город. А теперь говорят, что там все прекрасно.

Сегодняшнее видео от мариупольцев. Так выглядит прогулка по любой улице в любом районе города. Тезис "правда – это ложь" Оруэлла оккупанты используют как инструкцию к действию,

– написал Петр Андрющенко.

Недавно российские захватчики оборудовали новое "кладбище" автомобилей, уничтоженных от боевых действий. Остатки машин они разместили на штрафплощадке на Никольском проспекте Ильичевского района.

Удивительно, но забрать и разобрать свой автомобиль оккупанты не позволяют. Вероятно, они хотят просто разобрать их на металл и заработать на этом.

"Кладбище" автомобилей в Мариуполе

Оккупанты воруют даже уничтоженные автомобили / Фото телеграм Петра Андрющенко

Журналист Денис Казанский также в шоке от того, что происходит у Мариуполя. На улицах до сих пор лежат трупы, а на улице жаркая погода. Оккупанты буквально издеваются над местными жителями.

В Мариуполе трупы так и лежат по городу, несмотря на летнюю жару. Оккупанты не спешат их забирать. Зато бросились менять украинские таблички на въезде в город. Это для них гораздо важнее, – написал журналист в своем телеграме.

По улицам Мариуполя до сих пор лежат тела людей / фото Денис Казанский, Mariupolnow

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину население Мариуполя уменьшилось в 5 раз. Там погибли не менее 22 тысяч человек, а сотни тысяч – выехали на подконтрольную Украине территорию или их незаконно депортировали в Россию. В настоящее время в городе находится от 100 до 120 тысяч местных жителей.

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