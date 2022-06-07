Очевидно, что точные цифры уехавших из города назвать крайне трудно. Однако, по данным так называемого Пенсионного фонда псевдореспублики "ДНР", сейчас в Мариуполе находятся 46 тысяч человек.

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Это в 3 раза меньше, чем до вторжения России (136 тысяч человек). Но доля пожилых людей в структуре населения Мариуполя выросла вдвое.

В общей сложности население города уменьшилось в 5 раз:

около 200 тысяч мариупольцев выехали на подконтрольную территорию Украины;

50 – 70 тысяч находятся в приазовских селениях или оккупированных территориях востока и юга Украины;

47 тысяч депортированы или вынуждены выехать на территорию России и Беларуси;

более 22 тысяч убито русскими войсками;

100 – 120 тысяч мариупольцев до сих пор находятся в разрушенном городе без базовых бытовых условий.

Как выглядит Мариуполь сейчас / Фото с телеграммы Мариупольского городского совета

Что сейчас происходит в Мариуполе

Российские кафиры, беспощадно уничтожив Мариуполь, теперь пытаются захватить все, что еще уцелело. Так недавно они захватили местные отделения Укрпочты и успели даже присвоить им российские почтовые индексы.

Мариупольцы, которым удалось выжить в течение нескольких месяцев беспощадных бомбардировок и обстрелов, сейчас часами стоят под жарой в очередях за жалкой "помощью" от России, а стабильного водоснабжения в городе до сих пор нет. Очереди за горсткой продуктов ежедневно составляют от 1,5 до 2 тысяч человек.

При этом кафиры нагло "хозяйничают" в мариупольских школах - оттуда вывозят все учебники на украинском языке. Захватчики завозят свои, русские книги, а "умные доски" воруют и переправляют во временно оккупированный Донецк.

По последним данным Петра Андрющенко, всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину в Мариуполе погибли около 22 тысяч человек .

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