По словам генерального директора Укрпочты Игоря Смилянского, некоторые отделения Укрпочты смогли "пережить" бомбардировки Мариуполя. Теперь оккупанты захватили эти помещения.

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Теперь хотят переписываться с Россией

Смелянский удачно подчеркнул, что россияне хотели украсть у Украины будущее. Но все же сосредоточились на воровстве микроволновок, унитазов, стиральных машин и другой бытовой техники. Теперь они добрались и до Укрпочты.

Захватчики уже даже присвоили им шестизначные российские индексы. Видимо, хотят переписываться с боевиками из ОРДЛО и Кремлем.

Игорь Смелянский убежден, что уже совсем скоро Вооруженные силы Украины выгонят россиян с временно оккупированных территорий.

Но надеюсь, что пока там из Москвы будут уходить поздравительные открытки, наши ВСУ успеют вернуть контроль над городом. А вот почта боевиков сможет в дальнейшем (до своей ликвидации и денацификации) печатать расширенные выпуски марок в серии "мертві окупанти не гудуть", – подчеркнул Игорь Смилянский.

В Мариуполе проблемы с едой и водой

Витрину "русского мера" сейчас можно увидеть во временно оккупированном Мариуполе. В городе безумные очереди за "гуманитаркой" от России, которой вообще не хватает. Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, ежедневно от 1,5 до 2 тысяч человек ждут помощи возле "Метро". Но оккупанты выдают около 400 "наборов".

По сути, большинство людей просто напрасно стоят на солнце в течение шести часов. Питьевой воды практически нет, а укрыться там от жары тоже сложно.

В последние дни местные жители начали терять сознание. В местные больницы с такой проблемой привозят около 10 человек каждый час. Также там страшная вонь от морга, который расположен в 200 метрах от "Метро".

Ранее Петр Андрющенко сообщал, что "гуманитарку" россияне сейчас выдают только старикам. Остальные должны зарабатывать на еду на "работах". Среди них – запись в так называемые "дружины", помощь мобильным патрулям и т.д.

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