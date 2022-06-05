Российские кафиры продолжают строить "русский мер" в полностью уничтоженном ими Мариуполе. Как и ожидалось, они совершенно не учитывают людей и нацелены только на одно – создать хорошую картинку "новой жизни" для своих пропагандистов.

Читайте также Одна из вражеских ракет попала в военный объект в Киеве, – Денисенко

В Мариуполе проблемы с водой, а кафиры поливают газоны

Жители уничтоженного российскими оккупантами Мариуполя продолжают страдать. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о том, что в городе просто безумная проблема с водой.

В частности, для того чтобы получить питьевую воду, нужно записаться в очередь, иногда нужно ждать целых два дня. Сообщается, что из-за жары и падения уровня воды ситуация может ухудшиться еще больше.

Впрочем, когда российские пропагандисты снимают ролики, вода "магическим" образом появляется. Местные жители заметили, как россияне поливали газоны в то время, как людям просто нечего пить.

Несмотря на масштабную проблему, российские кафиры уже сократили оказание гуманитарной помощи. Теперь ее могут получить только люди пенсионного возраста. Все остальные могут получить еду и воду только за работу. То есть российские кафиры принуждают мирных жителей к труду за предоставление базовых продуктов.

В то же время молодежь российские кафиры заставляют вступать в так называемые "жены" и помогать "патрулям", это касается даже "фильтрационных" мер. Всем, кто отказывается идти на преступление, угрожают мобилизацией в армию так называемой ДНР.

Ситуация на оккупированных территориях: коротко о главном

Жители Херсона продолжают сопротивляться российским оккупантам. Стало известно, что предприниматели не собираются принимать рубли и цеплять на товар двойные ценники. Также они посылают за российским кораблем всех желающих рассчитаться российской валютой. Оккупационная "власть" поняла, что по ее правилам никто играть не собирается, поэтому угрожает бизнесменам уничтожением имущества.

Битва за Северодонецк продолжается. Россияне контролируют половину города и вывозят мирных людей на оккупированные территории.

Смотрите видео на тему – муртады кафиров в Херсоне начали "отжимать" бизнес на АЗС