Російські окупанти продовжують будувати "русскій мір" у повністю знищеному ними Маріуполі. Як і очікувалося, вони абсолютно не зважають на людей та націлені лише на одне – створити гарну картинку "нового життя" для своїх пропагандистів.

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У Маріуполі проблеми з водою, а окупанти поливають газони

Мешканці знищеного російськими окупантами Маріуполя продовжують страждати. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про те, що у місті просто шалена проблема з водою.

Зокрема, для того, щоб отримати питну воду, потрібно записатися у чергу, інколи потрібно чекати аж два дні. Повідомляється, що через спеку та падіння рівня води ситуація може погіршитися ще більше.

Втім, коли російські пропагандисти знімають ролики, то вода "магічним" чином з'являється. Місцеві мешканці помітили, як росіяни поливали газони в той час, як люди просто не мають що пити.

Попри масштабну проблему російські окупанти вже скоротили надання гуманітарної допомоги. Тепер її отримати можуть лише люди пенсійного віку. Усі інші можуть отримати їжу та воду лише "за роботу". Тобто російські окупанти примушують мирних мешканців до праці за надання базових продуктів.

Натомість молодь російські окупанти змушують вступати у так звані "дружини" та допомагати "патрулям", це стосується навіть "фільтраційних" заходів. Усім, хто відмовляється йти на злочин, погрожують мобілізацією в армію так званої "ДНР".

Ситуація на окупованих територіях: коротко про головне

Мешканці Херсона продовжують чинити опір російських окупантів. Стало відомо, що підприємці не збираються приймати рублі та чіпляти на товар подвійні цінники. Також вони посилають за російським кораблем усіх, хто хоче розрахуватися російською валютою. Окупаційна "влада" зрозуміла, що за її правилами ніхто грати не збирається, тому погрожує бізнесменам знищенням майна.

Битва за Сєвєродонецьк триває. Росіяни контролюють половину міста та примусово вивозять мирних людей на окуповані території.

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