Частину жителів Сєвєродонецька окупанти примусово вивезли

Втім, як стало відомо, росіяни примусово вивезли до тимчасово окупованих районів невелику частину населення Сєвєродонецька, що в Луганській області. Про це розповів голова Сєвєродонецької військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк.

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До початку штурму в місті залишалося близько 13 тисяч населення. Йдуть бої, і це населення в місті залишається, за винятком невеликої частини, яку окупантам вдалося примусово вивезти на окуповану територію,

– зазначив Стрюк у відеокоментарі.

За його словами, ситуація у Сєвєродонецьку складна, але наші військові вживають усіх необхідних заходів для того, щоб відтіснити окупантів з території міста.

Він додав, що в місті є невеликий запас харчових продуктів, яких вистачить на декілька днів. Найбільше ж мешканці потребують пального для генераторів, оскільки централізоване електро- і водопостачання відсутні. Також є певна необхідність у ліках, але зараз визначити потреби містян неможливо.

ЗСУ хочуть встановити повний контроль над Сєверодонецьком

Російські загарбники почали активно наступати на Сєвєродонецьк ще наприкінці травня. Станом на вечір 1 червня їм вдалося захопили приблизно 80% міста. Попри те, що Сєверодонецьк залишається одним з найбільш напружених напрямків боротьби, захисники Збройних Сил України намагаються встановити повний контроль над містом.

Наші військові вживають всі необхідні заходи, щоб витіснити ворога з території міста. Ведуться позиційні вуличні бої, а супроводжується все це постійними артилерійськими атаками. Був певний успіх з боку російських загарбників, яким вдалося потрапити у місто і фактично розділити його навпіл, але українські захисники перегрупувалися і зараз намагаються повернути місто під повний контроль України.

Крім того, за словами Олексія Арестовича, українські військові 2 червня провели вдалу операцію у Сєвєродонецьку. Тепер активно нищать там російських окупантів. Нашим воїнам вдалося втягнути ворога у місто, нібито "здавши" його. Так, росіяни опинилися у пастці.

Зверніть увагу! Росіяни всі сили кинули на те, щоб захопити всю Луганську область, а після цього – і Донецьку. Та для цього їм треба спочатку захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, які поруч. Це два останні міста в Луганській області, які не перебувають під окупацією.

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