Як сказав голова Сєвєродонецької ОВА Олександр Стрюк в ефірі загальнонаціонального інформаційного марафону, наразі ситуація у місті складна.

Важливо Нацгвардійці підбили танк та взяли в полон 2 окупантів у Сєвєродонецьку

Наші військові вживають всі необхідні заходи, щоб витіснити ворога з території міста. Ведуться позиційні вуличні бої. Водночас це супроводжується постійними артилерійськими атаками.

Ситуація досить напружена, але є сподівання і впевненість у наших ЗСУ, що все вдасться,

– зазначив Стрюк.

За його словами, був певний успіх з боку російських загарбників, яким вдалося потрапити у місто і фактично розділити його навпіл. Але українські захисники перегрупувалися і зараз намагаються повернути місто під повний контроль України.

У Генеральному штабі ЗСУ також підтвердили, що наразі тривають бойові дії за встановлення повного контролю над містом Сєверодонецьк.

Яка ситуація у Сєвєродонецьку

Ще наприкінці травня російські загарбники почали активно наступати на Сєвєродонецьк. Станом на вечір 1 червня їм вдалося захопили приблизно 80% міста.

Зверніть увагу! Росіяни всі сили кинули на те, щоб захопити всю Луганську область, а після цього – і Донецьку. Та для цього їм треба спочатку захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, які поруч. Це два останні міста в Луганській області, які не перебувають під окупацією.

Однак вже 2 червня радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що українські військові провели вдалу операцію у Сєвєродонецьку, нібито "здавши" місто. Тепер вони активно нищать там російських окупантів.

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що окупанти мають величезні втрати у боях за Сєвєродонецьк. Зокрема очільник ОВА пояснив, що: "Вони втрачають величезну кількість живої сили та техніки. Але збирають нову силу з інших напрямків та кидають на Луганщину, щоб захопити ту невелику частину області, яка тримається і яка на собі стримує велику кількість російських загарбників".

В американському Інституті з вивчення війни заявили, що існує ймовірність, що після цього наступу росіяни не матимуть сили для захоплення Донеччини.

Окупанти можуть встановити контроль над Луганщиною: ймовірні терміни

Міністерство оборони Великої Британії у своєму щоденному звіті оборонної розвідки від 3 червня відзначило, що Росія контролює понад 90% Луганської області. Єдині місця, які поки не опинилися під російською окупацією – Сєвєродонецьк та Лисичанськ, а також траса Лисичанськ – Бахмут. Водночас бої за Сєвєродонецьк тривають вже на вулицях міста.

Там вже відзначають, що окупанти можуть захопити всю Луганську область невдовзі. Все це може статися протягом двох тижнів.

"Росія контролює понад 90% Луганської області та, швидше за все, завершить контроль протягом наступних двох тижнів. Росія досягла цих останніх тактичних успіхів за значних витрат ресурсів, а також внаслідок зосередження сили та вогню на одній частині загальної кампанії", – мовиться у звіті британських розвідників.