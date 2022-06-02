Ситуація в Сєвєродонецьку

Про це в ефірі в ефірі національного телемарафону сказав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає 24 канал. За його словами, ситуація в області залишається складною, оскільки російські загарбники намагаються прорвати лінію оборони українських захисників з усіх боків.

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Вони хочуть вийти в районі Золотого, з боку Лисичанська, Попасної та Комишувахи для того що перерізати трасу, але основна мета – захопити Сєвєродонецьк. Але за минулу ніч ніяких успіхів у них не було, хоч вже прозвітували, що контролюють усе місто – це брехня. На жаль, вони змогли захопити більшу частину Сєвєродонецька, але не увесь,

– розповів голова Луганської ОВА.

Він зазначив, що також вчора, 1 травня, українські захисники зробили кілька операцій з контратаки і їм вдалося на кількох вулицях посунути ворога і взяти полонених. Тому ситуація залишається стабільно важкою, але контрольованою.

Відповідаючи на запитання журналіста про виснаження російської армії, він Гайдай відповів, що якби росіяни втрачали наступальний ресурс, то б наступів і обстрілів було менше.

"Але вони втрачають величезну кількість живої сили та техніки. Але вони збирають нову силу з інших напрямків та кидають на Луганщину, щоб захопити ту невелику частину області, яка тримається і яка, як фортеця на собі стримує велику кількість російських загарбників", – пояснив очільник ОВА.

Гуманітарна ситуація в Сєвєродонецьку та евакуація

За його словами, влада встигла забезпечити людей місткостями для води, в бомбосховищах є і генератори та гуманітарні набори, але невідома наскільки часу цих запасів вистачить. Якщо з часом місто буде деблоковано і ЗСУ посунуть росіян, то знову підвезуть партію гуманітарних наборів разом з ліками. Гайдай додав, що зв'язок з людьми в бомбосховищах є і, на жаль, їх там перебуває багато.

Зараз влада поки не планує поновлювати евакуацію з Сєвєродонецька, тому що це вкрай небезпечно через ворожі обстріли. Людям безпечніше залишатися в укриттях.

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