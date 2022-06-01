Від обстрілів росіян на Сході постраждали 3 людини

За інформацією угруповання Об'єднаних Сил, окупанти обстріляли в Донецькій та Луганській областях більше ніж 30 населених пунктів. Унаслідок цих атак загинула одна жінка, а ще 2 чоловіків було поранено.

Зверніть увагу Росіяни проводять активні бойові дії на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках

Крім того, загарбники пошкодили та пошкодили 45 цивільних об'єктів. Серед них – житлові будинки, школа мистецтві, дитсадок та кілька господарських споруд. Варто зауважити, що дані про кількість жертв, пошкодження та руйнування не є остаточними через активні бойові дії.

Для обстрілів мирних міст уздовж смуги оборони росіяни використовують бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем та завдає ракетно-бомбових ударів.

Росіяни зазнають втрат

Разом з тим у зоні ООС поділилися й кращими новинами. Військові зі складу угруповання Об'єднаних сил 31 травня відбили 9 атак ворога. На 4 локаціях, станом на 21:00 досі тривали бої.

У результаті росіяни вже традиційно для себе зазнали чималих втрат. За добу наші воїни на Сході ліквідували живу силу окупантів, а також:

2 танки,

13 артилерійських систем,

8 бойових броньованих машин,

6 автомобілів.

Ситуація на Сході: останні новини

Запеклі бої тривають на Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках. Там окупанти проводять активні штурмові дії. Ворог не залишає намірів встановити повний контроль над Сєвєродонецьком та оточити підрозділи Сил оборони.

У ніч проти 31 травня загарбники завдали ракетного удару по Слов'янську. Загинули троє людей, ще шістьох було поранено. Також в результаті пошкодили 7 багатоповерхівок та школу.

30 травня росіяни обстріляли на Донеччині 12 населених пунктів. Унаслідок цього є вбиті та поранені цивільні. Крім того, руйнувань зазнали 26 цивільних об'єктів – житлові будинки, 2 школи, завод та аміакопровід, критична інфраструктура.

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