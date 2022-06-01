Від обстрілів росіян на Сході постраждали 3 людини

За інформацією угруповання Об'єднаних Сил, окупанти обстріляли в Донецькій та Луганській областях більше ніж 30 населених пунктів. Унаслідок цих атак загинула одна жінка, а ще 2 чоловіків було поранено.

Зверніть увагу Росіяни проводять активні бойові дії на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках

Крім того, загарбники пошкодили та пошкодили 45 цивільних об'єктів. Серед них – житлові будинки, школа мистецтві, дитсадок та кілька господарських споруд. Варто зауважити, що дані про кількість жертв, пошкодження та руйнування не є остаточними через активні бойові дії.

Для обстрілів мирних міст уздовж смуги оборони росіяни використовують бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем та завдає ракетно-бомбових ударів.

Росіяни зазнають втрат

Разом з тим у зоні ООС поділилися й кращими новинами. Військові зі складу угруповання Об'єднаних сил 31 травня відбили 9 атак ворога. На 4 локаціях, станом на 21:00 досі тривали бої.

У результаті росіяни вже традиційно для себе зазнали чималих втрат. За добу наші воїни на Сході ліквідували живу силу окупантів, а також:

  • 2 танки,
  • 13 артилерійських систем,
  • 8 бойових броньованих машин,
  • 6 автомобілів.

Ситуація на Сході: останні новини

Думка експерта – Росія битиметься за Сєвєродонецьк дуже серйозно та жорстко: дивіться відео