Зокрема, російські окупанти проводять активні бойові дії на Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України станом на 18:00 31 травня.

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Запекла битва за Сєвєродонецьк й намагання ворога оточити наші війська на Донбасі

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що на Донецькому напрямку російські окупанти продовжують застосовувати артилерію та міномети й проводять активні штурмові дії у напрямку населених пунктів Сєвєродонецьк та Бахмут. Бої на цьому відтинку фронту тривають досі.

Ворог намагається встановити повний контроль над населеним пунктом Сєвєродонецьк та оточити підрозділи Сил оборони, що діють на зазначеному напрямку,

– пояснили у Генштабі.

До слова, у повідомленні також йдеться, що ворог наразі здійснює підготовку до наступу у напрямках населених пунктів Сіверськ та Райгородок, що теж розташовані у Донецькій області.