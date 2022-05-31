В оперативному зведенні Генштабу повідомили про обстріл позицій українських військових на Сумщині.
Увага Бої у Сєвєродонецьку та спроби наступати від Лиману: карта бойових дій станом на 31 травня
Ворог здійснив ракетний авіаційний удар по підрозділах наших військ в Сумській області з літаків Су-30СМ. Тривають артилерійські та мінометні обстріли прикордонних населених пунктів,
– йдеться у повідомленні.
Росіяни продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини
- Близько опівночі ворог запустив дві ракети по Білопільській громаді Сумської області. При цьому літак перебував над територією Росії. Одразу після цього росіяни почали обстрілювати Білопільську громаду із САУ.
- Попередньо, 30 травня росіяни майже годину обстрілювали з артилерії прикордонні райони Шосткинського району.
- У цей же день вони обстрілювали українську території снарядами, начиненими флешетами. Це заборонена зброя.
- Крім того, 30 травня росіяни обстріляли територію Хотинської громади ракетами з касетними боєприпасами. Вони особливо небезпечні, адже вибухають не одразу і розлітаються на великі території. У Сумській ОВА наголосили, що залишки від ракет в жодному разі не можна підіймати!
- Щодня землі Сумщини зазнають ударів з боку Росії. Вороги використовують міномети, авіацію та САУ.
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