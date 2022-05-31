В оперативному зведенні Генштабу повідомили про обстріл позицій українських військових на Сумщині.

Увага Бої у Сєвєродонецьку та спроби наступати від Лиману: карта бойових дій станом на 31 травня

Ворог здійснив ракетний авіаційний удар по підрозділах наших військ в Сумській області з літаків Су-30СМ. Тривають артилерійські та мінометні обстріли прикордонних населених пунктів,

– йдеться у повідомленні.

Росіяни продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини

Близько опівночі ворог запустив дві ракети по Білопільській громаді Сумської області. При цьому літак перебував над територією Росії. Одразу після цього росіяни почали обстрілювати Білопільську громаду із САУ.

Попередньо, 30 травня росіяни майже годину обстрілювали з артилерії прикордонні райони Шосткинського району.

У цей же день вони обстрілювали українську території снарядами, начиненими флешетами. Це заборонена зброя.

Крім того, 30 травня росіяни обстріляли територію Хотинської громади ракетами з касетними боєприпасами. Вони особливо небезпечні, адже вибухають не одразу і розлітаються на великі території. У Сумській ОВА наголосили, що залишки від ракет в жодному разі не можна підіймати!

Щодня землі Сумщини зазнають ударів з боку Росії. Вороги використовують міномети, авіацію та САУ.

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