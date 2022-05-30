За даними Державної прикордонної служби України, військові зафіксували близько 20 вибухів. Росіяни запустили снаряди зі своєї території.

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Окупанти в черговий раз обстрілюють прикордоння Сумщини

Ворожа артилерія розмістилася біля російського села Зерново. Окупанти гатили по інфраструктурі населеного пункту, який розташований поблизу кордону в Шосткинському районі.

За попередніми даними, ніхто не постраждав. Масштаби руйнувань внаслідок обстрілів військові наразі уточнюють.

Як росіяни обстріляли Сумщину 30 травня

Наслідки ворожих обстрілів на Сумщині / Фото Державна прикордонна служба України

Окупанти не дають спокою мешканцям Сумщини

Вранці 30 травня в черговий раз продемонстрували свою підлу сутність. Вони тричі запустили артилерійські снаряди, які були начинені флешетами. Обстрілювали то й ж самий Шосткинський район Сумської області. Сталеві флешети пошкодили будівлі місцевих мешканців.

Варто додати, що флешети також знаходили в тілах мирних українців, яких російські нелюди цинічно вбили в Бучі та Бородянці.

За словами голови Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького, вночі 30 травня росіяни обстріляли територію Хотінської громади ракетами з касетними боєприпасами. Вони особливо небезпечні, адже вибухають не одразу і розлітаються на великі території. Залишки від ракет в жодному разі не можна підіймати!

Загалом в ніч на 30 травня росіяни багато гатили по прикордонню Сумщини:

  • Запустили 2 ракети по Хотінській громаді.
  • 6 разів стріляли з реактивних систем залпового вогню по Сумському районі.
  • Близько 10 прильотів зафіксували на території Білопільської громади. Росіяни стріляли з самохідних артилерійських установок.
  • 8 разів гатили з міномета по Середино-Будській громаді Шосткинського району.

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