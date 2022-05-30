За даними Державної прикордонної служби України, військові зафіксували близько 20 вибухів. Росіяни запустили снаряди зі своєї території.
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Окупанти в черговий раз обстрілюють прикордоння Сумщини
Ворожа артилерія розмістилася біля російського села Зерново. Окупанти гатили по інфраструктурі населеного пункту, який розташований поблизу кордону в Шосткинському районі.
За попередніми даними, ніхто не постраждав. Масштаби руйнувань внаслідок обстрілів військові наразі уточнюють.
Як росіяни обстріляли Сумщину 30 травня
Наслідки ворожих обстрілів на Сумщині / Фото Державна прикордонна служба України
Окупанти не дають спокою мешканцям Сумщини
Вранці 30 травня в черговий раз продемонстрували свою підлу сутність. Вони тричі запустили артилерійські снаряди, які були начинені флешетами. Обстрілювали то й ж самий Шосткинський район Сумської області. Сталеві флешети пошкодили будівлі місцевих мешканців.
Варто додати, що флешети також знаходили в тілах мирних українців, яких російські нелюди цинічно вбили в Бучі та Бородянці.
За словами голови Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького, вночі 30 травня росіяни обстріляли територію Хотінської громади ракетами з касетними боєприпасами. Вони особливо небезпечні, адже вибухають не одразу і розлітаються на великі території. Залишки від ракет в жодному разі не можна підіймати!
Загалом в ніч на 30 травня росіяни багато гатили по прикордонню Сумщини:
- Запустили 2 ракети по Хотінській громаді.
- 6 разів стріляли з реактивних систем залпового вогню по Сумському районі.
- Близько 10 прильотів зафіксували на території Білопільської громади. Росіяни стріляли з самохідних артилерійських установок.
- 8 разів гатили з міномета по Середино-Будській громаді Шосткинського району.
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