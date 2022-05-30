За даними Державної прикордонної служби України, військові зафіксували близько 20 вибухів. Росіяни запустили снаряди зі своєї території.

До теми Демонстрації для Путіна, – Веніславський прокоментував загрозу наступу з Білорусі

Окупанти в черговий раз обстрілюють прикордоння Сумщини

Ворожа артилерія розмістилася біля російського села Зерново. Окупанти гатили по інфраструктурі населеного пункту, який розташований поблизу кордону в Шосткинському районі.

За попередніми даними, ніхто не постраждав. Масштаби руйнувань внаслідок обстрілів військові наразі уточнюють.

Як росіяни обстріляли Сумщину 30 травня

Наслідки ворожих обстрілів на Сумщині / Фото Державна прикордонна служба України

Окупанти не дають спокою мешканцям Сумщини

Вранці 30 травня в черговий раз продемонстрували свою підлу сутність. Вони тричі запустили артилерійські снаряди, які були начинені флешетами. Обстрілювали то й ж самий Шосткинський район Сумської області. Сталеві флешети пошкодили будівлі місцевих мешканців.

Варто додати, що флешети також знаходили в тілах мирних українців, яких російські нелюди цинічно вбили в Бучі та Бородянці.

Деталі. Флешети – гострі металеві дротики, які схожі на цвяхи. Їх начиняють тисячами в артилерійський або танковий заряд. Після вибуху вони розлітаються на 100 – 300 метрів. Їх придумали ще на початку ХХ століття та активно застосовували під час Першої світової війни.

За словами голови Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького, вночі 30 травня росіяни обстріляли територію Хотінської громади ракетами з касетними боєприпасами. Вони особливо небезпечні, адже вибухають не одразу і розлітаються на великі території. Залишки від ракет в жодному разі не можна підіймати!

Загалом в ніч на 30 травня росіяни багато гатили по прикордонню Сумщини:

Запустили 2 ракети по Хотінській громаді.

6 разів стріляли з реактивних систем залпового вогню по Сумському районі.

Близько 10 прильотів зафіксували на території Білопільської громади. Росіяни стріляли з самохідних артилерійських установок.

8 разів гатили з міномета по Середино-Будській громаді Шосткинського району.

Росіяни також обстріляли Одесу: дивіться відео