По данным Государственной пограничной службы Украины, военные зафиксировали около 20 взрывов. Россияне запустили снаряды со своей территории.

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Оккупанты в очередной раз обстреливают приграничные районы Сумской области

Вражеская артиллерия разместилась у российского села Зерново. Оккупанты били по инфраструктуре населенного пункта, который расположен вблизи границы в Шосткинском районе.

По предварительным данным, никто не пострадал. Масштабы разрушений в результате обстрелов военные сейчас уточняют.

Как россияне обстреляли Сумскую область 30 мая

Последствия вражеских обстрелов в Сумской области / Фото Государственная пограничная служба Украины

Оккупанты не дают покоя жителям Сумской области

Утром 30 мая в очередной раз продемонстрировали свою подлую сущность. Они трижды и запустили артиллерийские снаряды, начиненные флешеттами. Обстреливали один и тот же Шосткинский район Сумской области. Стальные флешетты повредили постройки местных жителей.

Стоит добавить, что флешетты также находили в телах мирных украинцев, которых российские изверги цинично убили в Буче и Бородянке.

Подробности. Флешетты – острые металлические дротики, похожие на гвозди. Их начиняют тысячами в артиллерийский или танковый заряд. После взрыва они разлетаются на 100 – 300 метров. Их придумали еще в начале ХХ века и активно использовали во время Первой мировой войны.

По словам главы Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого, ночью 30 мая россияне обстреляли территорию Хотинской общины ракетами с кассетными боеприпасами. Они особенно опасны, ведь взрываются не сразу и разлетаются на большие территории. Остатки от ракет ни в коем случае нельзя поднимать!

В общей сложности в ночь на 30 мая россияне много били по приграничным районам Сумской области.

Запустили 2 ракеты по Хотинской общине.

6 раз стреляли из реактивных систем залпового огня по Сумскому району.

Около 10 прилетов было зафиксировано на территории Белопольской общины. Россияне стреляли из самоходных артиллерийских установок.

8 раз били из миномета по Середино-Будской общине Шосткинского района.

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