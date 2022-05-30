По данным Государственной пограничной службы Украины, военные зафиксировали около 20 взрывов. Россияне запустили снаряды со своей территории.
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Оккупанты в очередной раз обстреливают приграничные районы Сумской области
Вражеская артиллерия разместилась у российского села Зерново. Оккупанты били по инфраструктуре населенного пункта, который расположен вблизи границы в Шосткинском районе.
По предварительным данным, никто не пострадал. Масштабы разрушений в результате обстрелов военные сейчас уточняют.
Как россияне обстреляли Сумскую область 30 мая
Последствия вражеских обстрелов в Сумской области / Фото Государственная пограничная служба Украины
Оккупанты не дают покоя жителям Сумской области
Утром 30 мая в очередной раз продемонстрировали свою подлую сущность. Они трижды и запустили артиллерийские снаряды, начиненные флешеттами. Обстреливали один и тот же Шосткинский район Сумской области. Стальные флешетты повредили постройки местных жителей.
Стоит добавить, что флешетты также находили в телах мирных украинцев, которых российские изверги цинично убили в Буче и Бородянке.
По словам главы Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого, ночью 30 мая россияне обстреляли территорию Хотинской общины ракетами с кассетными боеприпасами. Они особенно опасны, ведь взрываются не сразу и разлетаются на большие территории. Остатки от ракет ни в коем случае нельзя поднимать!
В общей сложности в ночь на 30 мая россияне много били по приграничным районам Сумской области.
- Запустили 2 ракеты по Хотинской общине.
- 6 раз стреляли из реактивных систем залпового огня по Сумскому району.
- Около 10 прилетов было зафиксировано на территории Белопольской общины. Россияне стреляли из самоходных артиллерийских установок.
- 8 раз били из миномета по Середино-Будской общине Шосткинского района.
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