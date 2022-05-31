Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький. Він зазначив, що відбулось два пуски ракет. Одразу після цього росіяни почали обстрілювати Білопільську громаду із САУ.

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Росіяни обстрілювали Сумщину також з артилерійських установок

Після цього російські війська не заспокоїлись. Близько третьої ночі вони обстріляли з території держави-агресорки Великописарівську громаду. При цьому вони вели вогонь з артилерії: було більше ніж 10 ударів.

Живицький розповів, що за попередньою інформацією, жертв внаслідок дій ворога немає. Масштаб руйнувань та збитків уточнюють.

Обстріли відбуваються вздовж всього кордону, – Живицький

В ефірі всеукраїнського телемарафону голова Сумської ОВА наголосив, що обстріли відбуваються вздовж всієї лінії кордону – від території, що межує з Харківської областю, до території – що з Чернігівщиною.

По жертвах інформація не надходила. Руйнування відбуваються, як і завжди, приватного сектора. Це і приватні будинки, і господарчі споруди, і сільгосппідприємства. Страждає все, куди росіяни можуть дострелити,

– сказав Живицький.

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Голова ОВА вважає, що такі дії ворога спрямовані передусім на залякування, адже обстріли переважно – неприцільні. Під вогонь потрапляють як житлові квартали, так і поля, і навіть болота.

Обстріли спрямовані на дестабілізацію ситуації, – голова ОВА

Ці обстріли спрямовані на дестабілізацію ситуації, аби внести певний деструктив, щоб, можливо, люди не повертались, викликати проблеми з економікою,

– додав голова ОВА.

Те, що в області – бойові дії, не сприяє інвестиційному клімату, каже Живицький, хоча інвестиції в Сумщину повільно, проте ідуть. Люди в область повертаються, звернень щодо евакуації наразі не було. В ОВА запевняють, якщо буде потреба, то з прикордонних районів виїхати допоможуть.

Зверніть увагу! Напередодні в результаті обстрілу на Сумщині отримала поранення жінка. Обстріли прикордоння Сумської області: останні новини 30 травня росіяни майже годину обстрілювали з артилерії прикордонні райони Шосткинського району.

У цей же день вони обстрілювали українську території снарядами, начиненими флешетами. Це заборонена зброя.

Щодня землі Сумщини зазнають ударів з боку Росії. Вороги використовують міномети, авіацію та САУ.

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