Шестеро людей отримали поранення

Про обстріл Слов'янська повідомив глава Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Окрім трьох загиблих, за даними Кириленка, ще шестеро людей отримали поранення.

Це важливо На Слобожанському напрямку росіяни готуються до наступу і намагаються перекидати з Росії техніку

Глава Донецької ОВА повідомив, що внаслідок ракетного удару постраждала школа та щонайменше сім багатоповерхівок. Він зазначив, що наразі проводяться рятувальні роботи.

Точну кількість жертв та постраждалих Кириленко обіцяє повідомити згодом.

Цей авіаудар – черговий злочин російських окупаційних військ на нашій землі, жертвою якого є цивільні люди,

– наголосив глава Донецької ОВА.

Також Павло Кириленко опублікував фото наслідків ракетного удару по Слов'янську.

Наслідків ракетного удару по Слов'янську / Фото із соціальних мереж Павла Кириленка

Росіяни намагаються відновити наступ на Слов'янськ

Російські військові не полишають надій захопити Слов'янськ. У Генштабі ЗСУ регулярно попереджають про небезпеку з боку Росії на Слов'янському напрямку.

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович заявляв, що окупантам потрібен Слов'янськ, адже у так званій "ДНР" не залишилося води. Війська агресора хочуть дістатися до водоканалу, який розташований поруч зі Слов'янськом.

29 травня повідомлялося, що на Слов'янському напрямку російські окупанти за підтримки артилерії намагалися здійснити атаку в напрямку Пасіка – Богородичне. Та загарбники отримали відсіч з боку ЗСУ й були змушені відступити.

30 травня у Генштабі ЗСУ вкотре заявили, що росіяни готуються поновити наступ на Слов'янськ. Там повідомили, що для окупантів відкриті два шляхи наступу: один – на Слов'янськ, другий – на Барвінкове.

Нагадаємо, що 11 травня російські військові запустили ракети, якими атакували два мікрорайони Слов'янська. Тоді міський голова Слов'янська Вадим Лях констатував, що Росія збільшила кількість обстрілів по місту.

За його словами, через те, що ЗСУ відбивають атаки ворога, росіяни обстрілюють Слов'янськ ракетами або завдають авіаударів.

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