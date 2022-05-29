Російські окупанти кидають великі сили на ведення наступальних дій на Донбасі. Наші мужні воїни ламають ворогу всі плани та змушують рашистів мізкувати над пошуком нового "гарматного м'яса".

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ЗСУ відбили штурм окупантів

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, росіяни не припиняють ведення наступальних дій на Сході. Ворог хоче повністю окупувати Луганську та Донецьку області, а також заблокувати морські комунікації України.

Повідомляється, що на Слов'янському напрямку російські окупанти за підтримки артилерії намагалися здійснити атаку в напрямку Пасіка – Богородичне. Воїни ЗСУ дали ворогу відсіч, загарбники не мали успіху та повернулися на свої попередні позиції.

Окрім того, ворог не припиняє обстрілу українських населених пунктів. Зокрема, російські окупанти декілька разів обстріляли райони Великої Комишувахи, Довгенького та Вірнопілля. Для своїх атак рашисти використали артилерію та міномети.

Ситуація на фронті: коротко про останні події

Російські окупанти не припиняють штурм Сєвєродонецька, вони постійно обстрілюють місто, намагаються закріпитися на околицях та вести бойові дії в напрямку центру. Активні бої тривають, наші герої тримають оборону.

Росіяни спробують розхитати бойовий дух наших героїв та моральний стан мирного населення, яке робить усе для забезпечення своєї армії. Ворог створює багато фейків про "новини з фронту" та поширює їх у соціальних мережах. Генштаб ЗСУ закликав українців бути пильними, не діяти на руку ворогу та поширювати лише верифіковану інформацію від офіційних джерел.

На Сумщині ворог намагався проводити повітряну розвідку, наші винищувачі знищили дві ворожі цілі. Також ворог не припиняє обстрілів прикордонних районів області, американські ЗМІ повідомляли про накопичення сил рашистів на північних кордонах України.

Чехія розглядає можливість надання Україні військової допомоги на суму в 30 мільйонів доларів. Відповідна пропозиція надійде у парламент вже найближчим часом.

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