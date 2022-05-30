Загалом за добу російські загарбники обстріляли 46 населених пунктів на Луганщині та Донеччині. Про це повідомили в Угрупованні Об'єднаних сил.

Зверніть увагу Росіяни на околицях Сєвєродонецька та вибух у центрі Мелітополя: основне за 96 день війни

Ворог зруйнував і пошкодив 67 цивільних об'єктів, серед яких: 60 житлових будинків, залізничний цех коксохімічного заводу, торговельний центр, будинок культури, відділення поліції, електропідстанція, водопровід, гаражі, автомобілі,

– мовиться в повідомленні.

Унаслідок ворожих обстрілів в Донецькій області загинуло 4 цивільних людей, ще щонайменше 2 – поранені. Інформація щодо Луганщини та деяких районів Донеччини уточнюється.

За добу 29 травня російські окупанти обстріляли: Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Привілля, Новодружеськ, Білогорівку, Золоте, Гірське, Комишуваху, Тошківку, Врубівку, Устинівку, Мар'їнку, Піски, Водяне, Опитне, Авдіївку, Торецьк, Святогірськ, Бахмут, Лиман, Соледар, Нью-Йорк, Калинове та інші населені пункти.

Наслідки ворожих обстрілів на Донбасі / Фото УОС

ДСНС продовжує безперервно надавати допомогу. Рятувальні підрозділи служби загасили 7 великих пожеж, що виникли внаслідок ворожих обстрілів в Авдіївці та Лисичанську. А піротехніки ДСНС виявили та знешкодили 31 вибухонебезпечний предмет у Покровському та Волноваському районах Донеччини.

Читайте також Гайдай розповів, коли надійде достатня кількість озброєння, щоб зупинити ворога

Окрім того, співробітники ДСНС під ворожим вогнем доставляють воду і гуманітарну допомогу в найбільш постраждалі районі. За добу надано допомогу в Бахмуті, Торецьку, Мар’їнці, Красногорівці, Костянтинівці, Покровську, Лисичанську.

На щастя, з гарячих точок Донбасу вдалося евакуювати 1252 людини, з них із Луганської області – троє.

Ситуація на Донбасі за даними Генштабу

На Донецькому напрямку підрозділи агресора намагаються оточити Лисичанськ, Сєвєродонецьк та блокують основні логістичні шляхи.

На Лиманському напрямку ворог закріплюється у населеному пункті Лиман, проводить перегрупування для подальшого наступу на Слов'янськ.

На Бахмутському напрямку окупанти перегруповуються для подальшого наступу на напрямку Олександропілля – Комишуваха.

Вас може зацікавити – російські окупанти вдарили по Одещині: куди вони влучили – дивіться відео