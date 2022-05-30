Всего за сутки российские захватчики обстреляли 46 населенных пунктов в Луганской и Донбассе. Об этом сообщили в Группировке Объединенных сил.

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Враг разрушил и повредил 67 гражданских объектов, среди которых: 60 жилых домов, железнодорожный цех коксохимического завода, торговый центр, дом культуры, отделение полиции, электроподстанция, водопровод, гаражи, автомобили,

– говорится в сообщении.

В результате вражеских обстрелов в Донецкой области погибли 4 гражданских человека, еще по меньшей мере 2 – ранены. Информация о Луганщине и некоторых районах Донбасса уточняется.

За сутки 29 мая российские оккупанты обстреляли: Северодонецк, Лисичанск, Привилегию, Новодружеск, Белогоровку, Золотое, Горное, Камышеваху, Тошковку, Врубовку, Устиновку, Марьинку, Пески, Водяное, Опросное, Авдеевку, Соледарь, Нью-Йорк, Калиново и другие населенные пункты.

Последствия вражеских обстрелов на Донбассе / Фото УОС

ГСЧС продолжает непрерывно оказывать помощь. Спасательные подразделения службы потушили 7 крупных пожаров, возникших в результате вражеских обстрелов в Авдеевке и Лисичанске. А пиротехники ГСЧС обнаружили и обезвредили 31 взрывоопасный предмет в Покровском и Волновахском районах Донецкой области.

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Кроме того, сотрудники ГСЧС под вражеским огнем доставляют воду и гуманитарную помощь в наиболее пострадавшем районе. За сутки оказана помощь в Бахмуте, Торецке, Марьинке, Красногоровке, Константиновке, Покровске, Лисичанске.

К счастью, из горячих точек Донбасса удалось эвакуировать 1252 человека, из них из Луганской области – трое.

Ситуация на Донбассе по данным Генштаба

На Донецком направлении подразделения агрессора пытаются оцепить Лисичанск , Северодонецк и блокируют основные логистические пути.

На Лиманском направлении враг закрепляется в населенном пункте Лиман, проводит перегруппировку для последующего наступления на Славянск.

На Бахмутском направлении кафиры перегруппировываются для дальнейшего наступления на направление Александрополья – Камышеваха.

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