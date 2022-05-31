Російські окупанти й далі готуються до наступу на Слобожанському напрямку. За даними Генштабу ЗСУ, ворог проводить вивчення імовірних шляхів висування, постачання озброєння та військової техніки, матеріальних засобів з території Російської Федерації.

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Аналогічна ситуація і на Слов’янському напрямку, де основні зусилля ворог зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та маршрутів постачання, створенні умов для подальшого наступу.

Водночас на Сіверському та Харківському напрямках противник активних дій не проводив, відзначившись лише обстрілами населених пунктів та цивільної інфраструктури.

Де активно діє ворог

Зараз російські окупанти основні зусилля зосереджують на встановленні контролю над містом Сєверодонецьк. Бойові дії тривають в районах населених пунктів Сєвєродонецьк та Тошківка. Поруч на Бахмутському напрямку ворог вів бойові та штурмові дії в районах населених пунктів Золоте, Комишуваха, Ниркове, Берестове, Покровське, Доломітне. Успіху не має, бойові дії тривають.

На Лиманському напрямку ворог здійснює перегрупування та підготовку до наступу. Намагався провести розвідку маршрутів подальшого просування в районі населеного пункту Лиман, зазнав втрат, відійшов.

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