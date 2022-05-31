Российские оккупанты продолжают готовиться к наступлению на Слобожанском направлении. По данным Генштаба ВСУ, противник проводит исследование вероятных путей выдвижения, поставки вооружения и военной техники, материальных средств с местности русской Федерации.

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Аналогичная ситуация и на Славянском направлении, где основные усилия враг сосредотачивается на содержании занятых рубежей и маршрутов снабжения, создании условий для дальнейшего наступления.

В то же время, на Северском и Харьковском направлениях противник активных действий не проводил, отличившись лишь обстрелами населенных пунктов и гражданской инфраструктуры.

Где активно действует враг

Сейчас российские кафиры основные усилия сосредотачивают на установлении контроля над городом Северодонецк. Боевые действия продолжаются в районах населенных пунктов Северодонецк и Тошковка. Рядом на Бахмутском направлении враг вел боевые и штурмовые действия в районах населенных пунктов Золотое, Камышеваха, Почечное, Берестовое, Покровское, Доломитное. Удачи нет, боевые действия продолжаются.

В Лиманском направлении враг осуществляет перегруппировку и подготовку к наступлению. Пытался провести разведку маршрутов дальнейшего продвижения в районе населенного пункта Лиман, понес потери, отошел.

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