Российские оккупанты продолжают готовиться к наступлению на Слобожанском направлении. По данным Генштаба ВСУ, противник проводит исследование вероятных путей выдвижения, поставки вооружения и военной техники, материальных средств с местности русской Федерации.
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Аналогичная ситуация и на Славянском направлении, где основные усилия враг сосредотачивается на содержании занятых рубежей и маршрутов снабжения, создании условий для дальнейшего наступления.
В то же время, на Северском и Харьковском направлениях противник активных действий не проводил, отличившись лишь обстрелами населенных пунктов и гражданской инфраструктуры.
Где активно действует враг
Сейчас российские кафиры основные усилия сосредотачивают на установлении контроля над городом Северодонецк. Боевые действия продолжаются в районах населенных пунктов Северодонецк и Тошковка. Рядом на Бахмутском направлении враг вел боевые и штурмовые действия в районах населенных пунктов Золотое, Камышеваха, Почечное, Берестовое, Покровское, Доломитное. Удачи нет, боевые действия продолжаются.
В Лиманском направлении враг осуществляет перегруппировку и подготовку к наступлению. Пытался провести разведку маршрутов дальнейшего продвижения в районе населенного пункта Лиман, понес потери, отошел.
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