Параллельно США прилагают все усилия, чтобы не оставлять без внимания и другие важные для себя направления внешней политики. Чем закончатся дебаты вокруг поставок американских РСЗО Украины, что для России меняют американские санкции и почему наступление Турции в Сирии беспокоит США – в эксклюзивном интервью сайту 24 канала рассказал кандидат политических наук, директор Центра исследования международных отношений Николай Капитоненко.

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Снабжение оружия Украине

Николай, пролейте, пожалуйста, немного света на те дебаты, которые идут вокруг снабжения и использования Украиной американского оружия.

С началом войны Соединенные Штаты поставили на карту значительную часть своей репутации. В том смысле, что они не могут позволить Украине проиграть. Если это произойдет, то будет для Белого дома болезненным ударом.

Поэтому поставки оружия, которые мы сегодня видим, находятся на очень высоком уровне, который сложно было представить до большой войны. И все же сложные вопросы стратегического характера, которые были актуальны и до войны, остаются таковыми сегодня. И до войны, и теперь перед США стоит дилемма относительно того, где предел поставки оружия, пересек его, оно превратится из фактора сдерживания России в фактор эскалации.

На этот счет нет однозначного ответа. Есть убедительные доводы как со стороны сторонников мнения, что ограничений в поставках вооружения быть не может, так и со стороны сторонников лимитированного предоставления нам оружия.

Люди, принадлежащие ко второму лагерю в политических кругах Вашингтона, считают, что должны существовать определенные красные линии, которые преступать никак нельзя. Первые же склонны рассуждать, что нам нужно все оружие, которое поможет победить Россию военным путем.

Противники безлимитного вооружения Украины опасаются агрессивной реакции Москвы, которая может созреть в форму эскалации, на которую Америка не найдет чем ответить.

Капитоненко рассказал о поставках оружия Украине / Фото предоставлено спикером

Однако, по состоянию на сегодняшний день, преимущество на стороне наших безусловных симпатиков на американском политическом Олимпе. В подтверждение этому имеем двухпартийную поддержку снабжения оружием в больших количествах.

Разногласий в вопросе номенклатуры поступающего нам оружия не избежать. Ибо каждый конкретный тип оружия, который обсуждается, будь то РСЗО или самолеты, например, или артиллерия, как это было раньше, будут вызывать разные оценки и мнения в различных причастных к этому ведомствах.

Так что думаю, что какие-то красные линии будут. Рассчитывать на поставку абсолютно любого американского оружия не стоит. Некоторые из этих видов оружия очень чувствительны, а некоторые просто очень дорогие. А по поводу других, таких как артиллерия, американцы будут думать, как сделать все максимально безопасно. Минимизировать все возможные риски, связанные с возможной острой реакцией России.

Так предоставят ли нам такие желанные M270 и M142, отбросив все эти опасения? Ведь лейтмотивом, сопровождающим все дискуссии в Америке, является предостережение нашего военного командования от ударов вглубь территории вражеской страны.

Думаю, все будет зависеть от положения дел на поле боя. Потому что ситуация может сложиться так, что американцы вынуждены будут дать нам то, о чем мы сейчас просим. Даже если сами не слишком этого будут хотеть.

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Если россияне будут продвигаться дальше на Востоке, и станет очевидным, что мы без этого оружия не способны достойно сопротивляться, то, я думаю, наши американские союзники пойдут на это. То, что они боятся наших ударов по русской местности, никуда не исчезнет. И здесь вопрос не в том, имеем ли мы на это право в соответствии с законами войны. Ведущую роль играет желание американской стороны избежать излишней эскалации.

Имеете в виду ядерную эскалацию?

Конечно. Однако дело не только в ядерном оружии. Если российский ответ станет причиной распространения конфликта за пределы Украины, тогда для США значительно возрастут риски. Разрастание войны потребует вливания большего количества разного рода ресурсов и существенного увеличения дипломатических усилий во всем, что связано с русско-украинской войной.

И это при том, что на американской повестке дня проблема войны в Украине далеко не единственная.

Угроза дефолта России

Что для России означает отмена американцами лицензии на обслуживание российского государственного долга и сможет ли Москва каким-то образом его обойти?

Технические детали этого решения мне не известны. Однако то, что я вижу – Россия в целом выдерживает давление санкций. Все они в совокупности оказывают гораздо более слабое влияние, чем это казалось до начала полномасштабного нападения, когда этими санкциями только угрожали.

Так же, как российская армия оказалась не способна быстро достичь своих целей в Украине, так же примерно и действуют западные санкции, которые не смогли должным образом повлиять на российскую экономику. Россия оказалась к этому отлично подготовленной.

Поэтому, или в этом конкретном случае, или в каких-либо других, если введут новые ограничения, включая эмбарго на энергоносители, Россия будет искать возможности обхода этих преград. Принимая при этом за основу общую логику, которая говорит нам то, что ныне мир больше не является западоцентрическим.

Даже если страна упускает возможность иметь связи с Западом, у нее все равно остается много вариантов для того, чтобы торговать и привлекать инвестиции. Только теперь уже ориентируясь на восточное направление. В каком-то смысле эта война является своего рода тестом на крепость Запада и действенность его преимущественно экономических рычагов воздействия.

Расскажите о немецко-американском газовом соглашении.

Германия, как и вся Европа, ищет пути для уменьшения зависимости от российского газа. Не покупая при этом газ по космической цене. Последняя и без того уже достаточно высока сейчас. Российский газ сегодня занимает около 40% европейского газового рынка.

Быстро что-то с этим делать сложно, поскольку газ, в отличие от нефти, привязан к совсем не быстро строящимся газопроводам. В определенной степени эту проблему можно решить из-за поставок именно сжиженного газа.

Однако проблема в том, что сжиженный газ в современном мире преимущественно продается в Азию.

Американцы, которые увеличили свои мощности по производству и транспортировке сжиженного газа, сейчас пытаются закрепиться на европейском газовом рынке. Они таким образом хотят снизить зависимость европейцев от российского газа. Таким образом, американские и европейские интересы совпадают в этом аспекте.

Предоставление европейскому рынку доступа к американскому сжиженному газу является первым шагом на пути к минимизации зависимости от газа российского.

Индия и Сирия

Удалось ли Штатам убедить Индию перейти на сторону демократических государств и присоединиться к ним в борьбе против России?

Очень в этом сомневаюсь, потому что я думаю, что Западу особенно нечего предложить Индии. В отличие от России и Китая. Индийская внешняя политика чем-то напоминает турецкую – так же построена на прагматизме и приоритетности национального интереса при любых внешних условиях.

Это политика свободна от ценностей, если можно так сказать. На Индию не действуют разговоры о борьбе за демократию с авторитаризмом. В то же время эта страна понимает, что в региональных и некоторых глобальных вопросах ее мнение очень важно.

Индийские геостратегические интересы значительно ближе к китайским. Обе страны хотят изменить миропорядок в пользу развивающихся стран. То есть, индустриальные страны, имеющие большое количество населения и ресурсов, но их развитие блокируется интересами господствующего западного капитала, взглядов и концепций.

Поэтому реально убедить Индию стать ближе к Западу будет тяжело.

В чем причина беспокойства Белого дома по поводу турецкого наступления вдоль сирийской границы? Там боятся очередной эскалации конфликта в Сирии?

Белый дом боится многого. Там чувствуют, что Турция может использовать момент для достижения своих целей во внешней политике. Эскалация на Ближнем Востоке – это вызов сразу в нескольких моментах.

Возникнет новая угроза региональной стабильности и реакция на нее со стороны соседних стран. Кроме того, следствием дестабилизации может стать еще более решительная региональная политика самой Турции, которая и без того сегодня довольно решительно выглядит. Возникнет и вопрос курдов. Он традиционно очень чувствителен для Штатов.

О чем говорили во время саммита Quad'а?

Усилия Байдена в Азии направлены на то, чтобы послать сигнал о надежности американских гарантий и по возможности отколоть азиатские страны от потенциального союза с Китаем. Но соответственно перетащить тех на свою сторону.

Китай остается главным вызовом для американской внешней политики, несмотря на войну. И вообще, я думаю, что эту войну можно рассматривать как побочный эффект соперничества между Западом и Поднебесной.

Поэтому, я думаю, речь шла примерно об этом. Насколько единодушны Штаты и их азиатские партнеры в оценке угрозы со стороны Китая, насколько эти страны готовы с ним бороться, какими могут быть формы взаимодействия в этом направлении.

Все сейчас насторожены тем, какая судьба ждет Тайвань. Что делать, если Пекин решится пойти на обострение ситуации? Я лично считаю это мало вероятным. Однако Вашингтон в случае возникновения опасности в этом регионе предстанет перед сложным выбором между Тайванем и Украиной. Так что американцы хотят переложить часть этого выбора на плечи региональных стран.

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