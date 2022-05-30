Курская область России граничит с Сумской областью Украины. Это было одно из направлений наступления российских оккупантов во время вторжения в Украину 24 февраля. Впоследствии украинцам удалось выбить врага, поэтому они отступили на территорию России.

Ракетами, минометами и САУ: россияне снова обстреливали Сумщину

После этого российские военные решили прибегнуть к обстрелам территории Украины из России. При этом это могут быть как ракетные обстрелы из реактивных систем залпового огня, самоходных артиллерийских установок или минометов, так и с помощью авиации. В Сумской области не проходит и дня, чтобы не было обстрелов. Обычно кафиры целятся в гражданские объекты, разрушение которых, по их мнению, должно оказать психологическое давление на местное население. Среди таких – церковь или детский сад , или территория сельхозпредприятия. При таких обстрелах страдают мирные жители.

В то же время россияне постоянно жалуются на обстрелы их пограничных сел. Это делается с целью нагнетания обстановки как в регионе, так и среди российского населения, чтобы оправдать войну против Украины.

Теперь же в Курскую область согнали дополнительное количество российской армии с техникой – артиллерийских и ракетных установок. Следовательно, можно ожидать, что количество обстрелов Сумской области в результате этого только увеличится.

Информацией о "работе армии" уже "похвастался" и курский губернатор Роман Старовойт, прокомментировав очередные "взрывы" в регионе.

Стоит добавить , что россияне во время своих обстрелов используют артснаряды, начиненные флешеттами . Это металлические дротики в 3 – 4 сантиметра в длину, которые тысячами укладывают в артиллерийские или танковые снаряды. После взрыва они разлетаются на большую дистанцию – до 300 метров. такие же боевые элементы судмедэксперты находили в телах мирных украинцев, которых убили решисты в Буче и Ирпене.

Россия использует обстрелы, чтобы сдерживать украинскую армию на этом участке фронта. такие обстрелы называют "беспокоящими". Ведь поэтому Украина не может перебросить своих военных оттуда на Донбасс, где идут интенсивные бои. Потому что придется ослаблять участок фронта, откуда россияне снова могут перейти в наступление.

Где на Сумщине были обстрелы

Утром понедельника, 30 мая, вражеская артиллерия со стороны российского села Теткино трижды обстреливала приграничье Сумщины. Это Курская область. Как раз во время этого обстрела и были обнаружены флешетты. Стальные стержни из русских снарядов повредили строения и имущество обитателей в Шосткинском районе.

Также пограничники зафиксировали еще три обстрела приграничья Сумщины ночью: 5 минометных выстрелов со стороны российского села Понуры и выстрелов из РСЗО со стороны населенного пункта Гуево.

Кроме того, вражеская авиация совершила 2 авиаудара по территории Хотинского поселкового объединенного территориального общества.