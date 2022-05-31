Внаслідок ворожого обстрілу загинули та постраждали люди. Проте їхня кількість ще не відома. Про це пишуть у Нацполіції.

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Окрім того, росіяни зруйнували та пошкодили 26 цивільних об'єктів, серед яких є приватні будинки та школи.

За добу росіяни обстріляли 12 населених пунктів – є вбиті та поранені мирні жителі. Руйнувань зазнали 26 цивільних об’єктів - житлові будинки, дві школи, завод, аміакопровод, критична інфраструктура,

– мовиться в повідомленні.

Російські війська завдали ударів по таких населених пунктах: Авдіївка, Бахмут, Торецьк, Миколаївка, Слов'янськ, Нью-Йорк, Очеретине, Орлівка, Неліпівка, Нетайлове, Травневе, Закотне.

Наслідки ворожих обстрілів Донеччини / Фото Нацполіції

Загалом по Донеччині ворог гатив ледь не з усіх видів зброї. Зокрема, росіяни обстріляли регіон з авіації, артилерії, танків та стрілецької зброї.

Ворог гатив по Донецькій області: дивіться відео

Під ранок, коли жителі намагалися спати, окупанти завдали авіаудару по центру Слов'янська. Унаслідок атаки є загиблі та травмовані.

На місцях обстрілів працювали правоохоронці. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за статтею "порушення законів і звичаїв війни" Кримінального кодексу України. Кожен злочин Росії документують. Агресор обов'язково відповість за свою жорстокість та цинізм.

Ситуація на Луганщині

За Сєвєродонецьк та Лисичанськ тривають жорстокі бої. Окупанти обстрілюють регіон з усіх видів зброї, які тільки мають.

Внаслідок ворожих обстрілів у Сєвєродонецьку загинули 2 людей, ще 5 – росіяни поранили. За добу 30 травня в місті зруйновано щонайменше 12 будинків. У Лисичанську натомість знищили ще 18 жител. У Врубівці окупанти зруйнували 10 будинків та будинок культури.

Не обійшлося без руйнувань у Золотому. Там росіяни знищили 3 будинки. У Нирковому, Миколаївці та Вікторівці зруйновано по 2 будинки.

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