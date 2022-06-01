От обстрелов россиян на Востоке пострадали 3 человека

По информации группировки Объединенных Сил, оккупанты обстреляли в Донецкой и Луганской областях более 30 населенных пунктов. В результате этих атак погибла одна женщина, а еще 2 мужчины были ранены.

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Кроме того, захватчики повредили и повредили 45 гражданских объектов. Среди них – жилые дома, школа в искусстве, детсад и несколько хозяйственных сооружений. Следует заметить, что данные о количестве жертв, повреждениях и разрушениях не являются окончательными из-за активных боевых действий.

Для обстрелов мирных городов вдоль полосы обороны россияне используют боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем и наносят ракетно-бомбовые удары.

Россияне несут потери

Вместе с тем, в зоне ООС поделились и лучшими новостями. Военные из состава группировки Объединенных сил 31 мая отразили 9 атак врага. На 4 локациях, по состоянию на 21:00, до сих пор продолжались бои.

В результате россияне уже традиционно для себя понесли немалые потери. За сутки наши воины на Востоке ликвидировали живую силу кафиров, а также:

  • 2 танка,
  • 13 артиллерийских систем,
  • 8 боевых бронированных машин,
  • 6 автомобилей.

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