Ситуация в Северодонецке

Об этом в эфире в эфире национального телемарафона сказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, передает 24 канал. По его словам, ситуация в области остается сложной, поскольку российские захватчики пытаются прорвать линию обороны украинских защитников со всех сторон.

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Они хотят выйти в районе Золотого, со стороны Лисичанска, Попасной и Камышевахи для того, чтобы перерезать трассу, но основная цель – захватить Северодонецк. Но за прошлую ночь никаких успехов у них не было, хотя уже отчитались, что контролируют весь город – это ложь. К сожалению, они смогли захватить большую часть Северодонецка, но не все,

– рассказал глава Луганской ОВА.

Он отметил, что также вчера, 1 мая, украинские защитники совершили несколько операций по контратаке и им удалось на нескольких улицах подвинуть врага и взять пленных. Потому ситуация остается стабильно тяжелой, но контролируемой.

Отвечая на вопрос журналиста об истощении российской армии, он Гайдай ответил, что если бы россияне теряли наступательный ресурс, то наступлений и обстрелов было бы меньше.

"Но они теряют огромное количество живой силы и техники. Но они собирают новую силу по другим направлениям и бросают на Луганщину, чтобы захватить ту небольшую часть держащейся области, которая, как крепость на себе сдерживает большое количество российских захватчиков", - пояснил глава ова.

Гуманитарная ситуация в Северодонецке и эвакуация

По его словам, власти успели обеспечить людей емкостями для воды, в бомбоубежищах есть и генераторы и гуманитарные наборы, но неизвестно, насколько времени этих запасов хватит. Если со временем город будет деблокирован и ВСУ сдвинут россиян, то снова подвезут партию гуманитарных наборов вместе с лекарством. Гайдай добавил, что связь с людьми в бомбоубежищах есть и, к сожалению, их там много.

Сейчас власти пока не планируют возобновлять эвакуацию из Северодонецка, потому что это крайне опасно из-за вражеских обстрелов. Людям безопаснее оставаться в укрытиях.

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