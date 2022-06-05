У вологих мріях російських окупантів Херсон ще довго буде залишатися під їхнім контролем. Вони сподіваються змусити вільних українців жити за правилами їхнього недалекого та інфантильного народу, але поки що в росіян це не дуже добре виходить.

Читайте також Росіяни втретє обстріляли аеродром "Коротич" під Харковом: знищені ангари та спортивні літаки

Спротив херсонців та погрози окупантів

Росіяни у тимчасово окупованому Херсоні усіляко намагаються ввести в обіг свої нікому не потрібні папірці, які називаються рублями. На думку окупантів, курс становить 1 гривня / 2 рублі, що далеке від реальності рівно на стільки, як далекі росіяни від будь-яких перспектив.

Як з'ясувалося, самі херсонці не збираються гратися за правилами окупантів, а підприємці відмовилися клеїти подвійні цінники. Дійшло до того, що тих, хто намагається розрахуватися російською валютою, посилають вслід за російським кораблем.

Коли до окупантів таки дійшло, що на вільних українців примус не діє, вони вирішили увімкнути режим погроз. Зокрема, вони погрожують підприємцям, які не наклеять подвійні цінники, палити їхні магазини та знищувати майно. Терор, залякування, знущання – це єдине, що може дати "русскій мір" світу, адже мізків на будь-яку позитивну діяльність там бракує і вже ніколи не додасться.

Погрози, які окупанти розклеїли в Херсоні:

Окуповані території: коротко про останні новини

Бої у Сєвєродонецьку тривають, ЗСУ контролюють половину міста та не дають ворогу просуватися далі. Із захопленої частини населеного пункту російські окупанти примусово вивезли мирних людей на тимчасово окуповані території.

Спротив на Півдні сягнув такого рівня, що окупаційна "влада" почала дуже сильно боятися за своє життя. Стало відомо, що "управлінці" нікуди не виходять без бронежилетів та охорони. Тим часом героїчні партизани продовжують не лише підривну роботу, а й завдають втрат російським окупантам та їхнім посіпакам.

Дивіться також – американський генерал закликав надати Україні винищувачі: відео