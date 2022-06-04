Про це повідомили уночі проти 4 червня в ОК "Південь". У відомстві наголосили, що керівництво окупаційної влади пересувається з великою кількістю охорони, в бронежилетах, у броньованих машинах.
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Мешканці Херсонщини чинять потужний спротив
Щодня в обласному центрі з'являються прапори, мотиваційні написи і "посилання" для окупантів, поширюються протизагарбницькі листівки.
Через це керівництво окупаційної влади почало пересуватися з великою кількістю охорони, в бронежилетах, у броньованих машинах.
Мають острах за своє життя,
– наголошують в ОК "Південь".
Командування додає, що для власного захисту в район Херсону підтягнули до 4 самохідних гармат великої потужності типу "Піон"
Ситуація на Півдні України: коротко у відео