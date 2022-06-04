Про це повідомили уночі проти 4 червня в ОК "Південь". У відомстві наголосили, що керівництво окупаційної влади пересувається з великою кількістю охорони, в бронежилетах, у броньованих машинах.

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Мешканці Херсонщини чинять потужний спротив

Щодня в обласному центрі з'являються прапори, мотиваційні написи і "посилання" для окупантів, поширюються протизагарбницькі листівки.

Через це керівництво окупаційної влади почало пересуватися з великою кількістю охорони, в бронежилетах, у броньованих машинах.

Мають острах за своє життя,

– наголошують в ОК "Південь".

Командування додає, що для власного захисту в район Херсону підтягнули до 4 самохідних гармат великої потужності типу "Піон"

Ситуація на Півдні України: коротко у відео