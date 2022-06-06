Люди стоят за едой. Несмотря на большое количество нуждающихся, кафиры выдают в день лишь до 400 "наборов".

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Мариуполь превращают в гетто

Большинство людей просто зря стоят на жаре под солнцем по 6 часов. При этом питьевой воды нет, взять ее на территории "гуманитарного штаба" негде. Тени для укрытия тоже нет.

В последние дни люди теряют сознание. Каждый час в больницы вывозят до 10 человек. Между тем вонь от морга, устроенного в 200 метрах, усиливается.

Петр Андрющенко показал этот набор, который стремятся получить мариупольцы. Люди проходят ад через маленькое количество пищи, потому что другого пути получить продукты просто нет.



"Гуманитарка" в Мариуполе / Фото с телеграммы Андрющенко

Ранее он сообщал, что теперь гуманитарку выдают только людям пенсионного возраста. Всем остальным исключительно из-за "работы". Молодежь заставляют записываться в "жены" и помогать мобильным патрулям, в частности, фильтрационным мероприятиям. За отказ угрожают мобилизацией в армию так называемой ДНР.

Питьевая вода доступна раз в 2 дня

Накануне Андрющенко рассказывал, что питьевая вода в городе доступна раз в два дня, и для ее получения нужно записаться в очередь.

Основная причина – падение уровня воды в природных источниках забора воды. Прогнозируют дальнейшее сокращение поставок воды по естественным причинам, а именно летний зной.

А доставки технической воды для гигиенических нужд нет совсем. Тем временем кафиры поливают газоны , чтобы было на фоне чего снимать кино о "улучшениях".

Преступления кафиров в Мариуполе

Россияне начали сносить дома в Мариуполе, даже без разбора завалов. Так они уничтожают доказательства своих военных преступлений. Погибшие под завалами люди мариупольцы автоматически едут на свалку вместе с кирпичами, где их уже вряд ли кто-нибудь найдет.

Недавно кафиры открыли в разработанном городе еще одну фильтрационную тюрьму , где содержат украинцев в бесчеловечных условиях. Против людей применяют пытки и убивают. При этом российские захватчики решили усилить "фильтрационные меры" запретить выезд из города.

Кроме этого, российские военные установили в Мариуполе смертную казнь . Волонтеров и чиновников, в свое время работавших во благо города, расстреливают.

Во дворах многоэтажек устроили свалки . Город поглощает вонь, в том числе и из-за массовых захоронений. Поэтому уже в ближайшее время в городе может вспыхнуть эпидемия.

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