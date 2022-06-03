Об этом 24 канала рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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У оккупантов две "фильтрационные тюрьмы" в Мариуполе

Он подтвердил, что кафиры открыли еще одну "фильтрационную тюрьму" в Мариуполе, теперь их две.

Эта тюрьма специфична, потому что туда попадают те, в отношении которых кафиры не могут сразу решить, несут ли они опасность оккупационному режиму,

– объяснил Андрющенко.

Кого и сколько людей там содержат

Там, например, находятся 20 волонтеров от Красного Креста, которые вывозили людей из Мариуполя. И все остальные люди, просто не понравившиеся оккупантам или захватчики что-то заподозрили.

В то же время, по словам Андрющенко, в первой "фильтрационной тюрьме" содержатся проукраинские активисты, волонтеры, бывшие военные или полицейские. То есть те, кто точно представляет опасность для кафиров.

По предварительным данным городского совета Мариуполя, там находятся около 1 – 2 тысяч человек, но точно выяснить невозможно. "Всего по тюрьмам Донецкой области содержат до 10 тысяч мариупольцев , не прошедших "фильтрацию", – добавил он.

Условия в этих тюрьмах ужасающие

Андрющенко рассказал, что в таких "фильтрационных" тюрьмах условия бесчеловечны. По его словам, все доказательства о той же Буче, как там вели оккупанты с людьми , - то все это делают в тюрьмах в Мариуполе.

То есть издевательства, пытки, изнасилования, убийства. Там почти не дают людям еды, туалет раз в сутки, переполненные камеры. Это настоящий концлагерь, не хватает только газовой камеры, но не удивлюсь, если она появится,

– рассказал Андрющенко.

Какая ситуация в Мариуполе: последние новости

Ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал о возобновлении смертной казни в Мариуполе. Так кафиры продолжают легитимизировать убийство мирных жителей. Приговаривают к расстрелам проукраинских активистов – волонтеров, чиновников и даже судей.

В городе создали еще одну "фильтрационную тюрьму". Ее обустроили на базе бывшей Волновахской исправительной колонии №120. Сейчас кафиры содержат там волонтеров, которые эвакуировали мариупольцев в более безопасные регионы Украины.

После совещания 3 июня захватчики в оккупированном Мариуполе решили ужесточить фильтрационные меры и запрещают выезд из города. Все потому, что они боятся бунтов от местных жителей.

Также кафиры перешли к активной реализации плана по оккупации Мариуполя. В частности, они принялись принимать у людей документы для незаконного изготовления российских паспортов.

В Мариуполе у людей нет, что пить и есть. Россияне пользуются таким положением и принуждают людей к тяжелому труду – расчистке города от мусора и трупов. За это мариупольцам платят водой и едой.

В общем, ситуация в Мариуполе была и остается очень сложной. В городе враждебны оккупационные войска, а также самопровозглашенная "власть" держит в заложниках более 100 тысяч населения. Они производят паспортизацию населения.

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