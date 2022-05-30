Анексия Мариуполя перешла в активную стадию

Петр Андрющенко, советник мэра Мариуполя, сообщил в социальных сетях, что российские оккупанты требуют, чтобы люди получили справку о регистрации в Донецке.

Достойно внимания Гетто, где людей приговаривают к расстрелам, – мэр Мариуполя о "фильтрационных" лагерях оккупантов

По его словам, документы нужно подавать в Новоазовске в так называемую миграционную службу.

Оккупанты приступили к процедуре приема документов для получения российского паспорта. Для этого мариупольцы сначала должны получить справку о регистрации в Донецке, а затем подать документы на паспорт в г. Новоазовск в так называемую миграционную службу так называемой "ДНР",

– написал Андрющенко.

Советник Вадима Бойченко обратил внимание на несостоятельность процессов оккупационных властей, поскольку сообщение с Донецком плохое. Вместе с тем Андрющенко констатировал, что аннексия Мариуполя Россией перешла в активную стадию.

"Но можем констатировать, что аннексия Мариуполя Россией перешла в следующую стадию реализации – активную", – написал он.

Отметим, что 25 мая Петр Андрющенко сообщил, что Россия начала раздавать свои паспорта в Мариуполе. За незаконной сменой гражданства стоят пророссийские боевики с оккупированных территорий Донбасса.

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Россия навешивает паспорта на оккупированных территориях

Президент России Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов на оккупированных территориях Херсона и Запорожья.

В МИД Украины сразу осудили циничный шаг Москвы, заявив, что паспортизация оккупированных территорий является грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. В Минобороны сказали, что Кремль пытается установить полный контроль над этими регионами.

Циничное решение Путина также осудили Соединенные Штаты и Европейский Союз.

30 мая российский диктатор принял еще одно циничное решение. Путин упростил получение российского гражданства для детей-сирот со всей территории Украины.

Важно отметить, что Россия осуществляет принудительную депортацию из Украины и развернула фильтрационные лагеря в Мариуполе. По предварительным данным, российские захватчики похитили более 1,4 миллиона украинцев, среди которых – 230 тысяч детей.

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