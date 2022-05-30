Анексія Маріуполя перейшла в активну стадію
Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя, повідомив у соціальних мережах що російські окупанти вимагають, аби люди отримали довідку про реєстрацію у Донецьку.
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За його словами, документи потрібно подавати в місті Новоазовськ у так звану міграційну службу.
Окупанти розпочали процедуру прийому документів для отримання російського паспорта. Для того маріупольці мають спочатку отримати довідку про реєстрацію у Донецьку, а потім подати документи на паспорт в м. Новоазовськ у так звану міграційну службу так званої "ДНР",
– написав Андрющенко.
Радник Вадима Бойченка зверну увагу не недолугість процесів окупаційної влади, оскільки сполучення з Донецьком погане. Разом з тим, Андрющенко констатував, що анексіям Маріуполя Росією перейшла в активну стадію.
"Але можемо констатувати, що анексія Маріуполя Росією перейшла в наступну стадію реалізації – активну", – написав він.
Зауважимо, що 25 травня Петро Андрющенко інформував, що Росія розпочала роздавати свої паспорти в Маріуполі. За незаконною зміною громадянства стоять проросійські бойовики з окупованих територій Донеччини.
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Росія навішує паспорти на окупованих територіях
- Президент Росії Володимир Путін 25 травня підписав указ про спрощену видачу російських паспортів на окупованих територіях Херсонщини й Запоріжжя.
- У МЗС України відразу засудили цинічний крок Москви, заявивши, що паспортизація окупованих територій є грубим порушенням суверенітету та територіальної цілісності України. У Міноборони сказали, що Кремль намагається встановити повний контроль над цими регіонами.
- Цинічне рішення Путіна також засудили Сполучені Штати Америки та Європейський Союз.
- 30 травня російський диктатор прийняв ще одне цинічне рішення. Путін спростив отримання російського громадянства для дітей-сиріт зі всієї території України.
- Важливо зазначити, що Росія здійснює примусову депортацію з України та розгорнула фільтраційні табори у Маріуполі. За попередніми даними, російські загарбники викрали понад 1,4 мільйона українців, серед яких – 230 тисяч дітей.
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