Анексія Маріуполя перейшла в активну стадію

Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя, повідомив у соціальних мережах що російські окупанти вимагають, аби люди отримали довідку про реєстрацію у Донецьку.

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За його словами, документи потрібно подавати в місті Новоазовськ у так звану міграційну службу.

Окупанти розпочали процедуру прийому документів для отримання російського паспорта. Для того маріупольці мають спочатку отримати довідку про реєстрацію у Донецьку, а потім подати документи на паспорт в м. Новоазовськ у так звану міграційну службу так званої "ДНР",

– написав Андрющенко.

Радник Вадима Бойченка зверну увагу не недолугість процесів окупаційної влади, оскільки сполучення з Донецьком погане. Разом з тим, Андрющенко констатував, що анексіям Маріуполя Росією перейшла в активну стадію.

"Але можемо констатувати, що анексія Маріуполя Росією перейшла в наступну стадію реалізації – активну", – написав він.

Зауважимо, що 25 травня Петро Андрющенко інформував, що Росія розпочала роздавати свої паспорти в Маріуполі. За незаконною зміною громадянства стоять проросійські бойовики з окупованих територій Донеччини.

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Росія навішує паспорти на окупованих територіях

Президент Росії Володимир Путін 25 травня підписав указ про спрощену видачу російських паспортів на окупованих територіях Херсонщини й Запоріжжя.

У МЗС України відразу засудили цинічний крок Москви, заявивши, що паспортизація окупованих територій є грубим порушенням суверенітету та територіальної цілісності України. У Міноборони сказали, що Кремль намагається встановити повний контроль над цими регіонами.

Цинічне рішення Путіна також засудили Сполучені Штати Америки та Європейський Союз.

30 травня російський диктатор прийняв ще одне цинічне рішення. Путін спростив отримання російського громадянства для дітей-сиріт зі всієї території України.

Важливо зазначити, що Росія здійснює примусову депортацію з України та розгорнула фільтраційні табори у Маріуполі. За попередніми даними, російські загарбники викрали понад 1,4 мільйона українців, серед яких – 230 тисяч дітей.

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