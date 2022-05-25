Відповідний указ вже підписав очільник Кремля Володимир Путін. Про це повідомляють одразу низка телеграм-каналів.
Важливо Українців змушують приймати громадянство псевдореспублік, а в разі відмови погрожують репресіями
Російські загарбники хочуть роздавати свої паспорти мешканцям тимчасово окупованої частини Херсонської та Запорізької областей.
Відповідний указ вже підписав очільник Кремля Володимир Путін. Про це повідомляють одразу низка телеграм-каналів.
Важливо Українців змушують приймати громадянство псевдореспублік, а в разі відмови погрожують репресіями