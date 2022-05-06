Таку інформацію оприлюднила українська розвідка. Зокрема, у Сорокіному, що на Луганщині, розпочали процес видачі "паспортів" квазіреспублік.

Тим часом На окупованій Херсонщині хочуть заборонити інстаграм та фейсбук

Документи видають вимушено переміщеним українцям

Документи змушують брати тих українців, яких вивезли з нещодавно окупованих територій. Люди – в дуже важкому стані, вони без житла, зв'язку та грошей.

Лише отримавши "паспорт" однієї з так званих "республік" бойовиків, можна дістати продуктовий набір або ліки, а також виплату в рублях.

З українцями проводять "профілактичні бесіди"

З українськими громадянами проводять спеціальні "профілактичні" бесіди. Людям погрожують: якщо громадянство не приймуть, то потраплять під репресії.

У "правоохоронних органах" "квазіреспублік" – великі проблеми

Майже всіх співробітників так званих "правоохоронних органів" раніше окупованої Луганщини та Донеччини відправили на фронт. Набрали новобранців, проте у тих нема ніякого досвіду. Вже з 1 травня у псевдореспубліках патрульні не перевіряють автівки та документи на блокпостах біля Сорокіного.

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Денісова розповіла про мету ворожої "фільтрації"

Раніше уповноважена Верховної Ради Людмила Денісова повідомила про те, що окупанти активно проводять так звані "фільтраційні" заходи. Їхня мета – "зачистка" українського суспільства.

На нещодавно окупованих територіях вороги розшукують військових, учасників АТО, правоохоронців та громадських активістів. Найманці не перевіряють людей, які показують російські документи або паспорти так званих "республік" Донбасу.

Порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях: коротко

За словами Людмили Денісової, є докази того, що Росія хоче влаштувати в Україні новий голодомор. Окупанти масово вивозять зерно та цілять ракетами по складах та елеваторних комплексах.

У Маріуполі російські військові поселяють у домівки місцевих жителів невідомих осіб. Це відбувається, якщо справжні власники виїхали з міста.

Росіяни постійно порушують Женевську конвенцію щодо військовополонених. Людей катують та не надають їм медичну допомогу. Так, з полону українці повертаються з сепсисом, ампутованими кінцівками та важкими пораненнями.

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