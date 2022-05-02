Знищення сучасного елеваторного комплексу у Рубіжному

За словами омбудсменки, такими діями росіяни цілеспрямовано працюють над спричиненням голодомору в Україні. Руйнування елеваторного комплексу побачили завдяки супутниковим знімкам.

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У ході моніторингу соціальних мереж, виявлено супутникові знімки Planet Lab, які свідчать про те, що на територію ТОВ "Голден АГРО" у Рубіжному скинули потужні російські бомби. Відкритий 2020 року елеваторний комплекс повністю знищено,

– заявили уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Вона додала, що підприємство мало найсучасніше обладнання – лабораторію з найсучаснішим обладнанням, включаючи експрес-аналізатор, який забезпечував точні та швидкі аналізи всіх культур, зерносушарка потужністю 1500 тонн на добу, сепаратор, автоваги, автоматичний пробовідбірник. Елеваторний комплекс міг зберігати 30 тисяч тонн зерна одночасно.

Інші злочини з продовольством російських окупантів

Обмудсменка нагадала, що дедалі частіше стали з'являтися відеозаписи, на яких видно, що російські окупанти вивозять з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей сільськогосподарську техніку для обробки землі.

Перші випадки викрадення техніки були зафіксовані ще в середині березня. Надалі за допомогою GPS сервісів техніку було знайдено в республіці Чечня.

На Дніпропетровщині у Синельниківському районі ракета влучила у склади агропідприємств. Один порожній, інший з зерном. Вони повністю зруйновані.

Крадіжка майна фермерів та харчових продуктів фіксують в Мелітополі в Запорізькій області. Там помітили колону фур із замаскованими номерами та автомобілями супроводу, яка вивозила залишки сільгосптехніки та зерно з елеватора в бік тимчасово окупованого Криму.

Звернення до ООН

Денісова наголосила, що знищення та вивезення зерна й сільськогосподарської техніки на окупованих територіях є порушенням статті 55 Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни.

"Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти порушень РФ прав людини в Україні", – написала уповноважена Верховної Ради з прав людини.

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