Такую информацию обнародовала украинская разведка. В частности, в Сорокино Луганской области начали процесс выдачи паспортов квазиреспублик.

Тем временем На оккупированной Херсонской области хотят запретить инстаграм и фейсбук

Документы выдают вынужденно перемещенным украинцам

Документы заставляют брать тех украинцев, которых вывезли с недавно оккупированных территорий. Люди – в очень тяжелом состоянии, они без жилья, связи и денег.

Лишь получив паспорт одной из так называемых "республик" боевиков, можно получить продуктовый набор или лекарства, а также выплату в рублях.

С украинцами проводят "профилактические беседы"

С украинскими гражданами проводят специальные "профилактические" беседы. Людям угрожают: если гражданство не примут, попадут под репрессии.

В "правоохранительных органах" "квазиреспублик" – большие проблемы

Почти всех сотрудников так называемых правоохранительных органов ранее оккупированной Луганщины и Донбасса отправили на фронт. Набрали новобранцев, однако у них нет никакого опыта. Уже с 1 мая в псевдореспубликах патрульные не проверяют машины и документы на блокпостах возле Сорокиного.

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Денисова рассказала о целях вражеской "фильтрации"

Ранее уполномоченная Верховной Рады Людмила Денисова сообщила о том, что оккупанты активно проводят так называемые "фильтрационные" мероприятия. Их цель – "зачистка" украинского общества.

На недавно оккупированных территориях враги разыскивают военных, участников АТО, правоохранителей и общественных активистов. Наемники не проверяют людей, показывающих российские документы или паспорта так называемых "республик" Донбасса.

Нарушения прав человека на временно оккупированных территориях: кратко

По словам Людмилы Денисовой, есть доказательства того, что Россия хочет устроить в Украине новый голодомор. Оккупанты массово вывозят зерно и целятся ракетами по складам и элеваторным комплексам.

В Мариуполе российские военные поселяют в домах местных жителей неизвестных лиц. Это происходит, если настоящие владельцы уехали из города.

Россияне постоянно нарушают Женевскую конвенцию по военнопленным. Людей пытают и не оказывают медицинскую помощь. Так из плена украинцы возвращаются с сепсисом, ампутированными конечностями и тяжелоранеными.

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