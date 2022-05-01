Людмила Денисова сообщила, что россияне заселяют в квартиры украинцев неизвестных людей. Она подчеркнула, что речь идет не о единичных случаях.

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Денисова рассказала о новых преступлениях россиян

С такой ситуацией столкнулась жительница мариупольского селения Старый Крым. Женщина узнала, что в ее доме теперь живут абсолютно посторонние люди. Более того, она добавила, что "новые жители" ее дома получили на это разрешение, выданное так называемым поселковым советом, который функционирует под флагом квазиреспублики "ДНР".

Иногда "новые жители" даже отказываются отдавать законным владельцам их же вещи, если они приезжают за ними. Денисова добавила, что это свидетельствует о тотальном самоуправстве и беззаконии на временно оккупированной территории.

Что такое экспроприация Это принудительное лишение собственности. Обычно термин экспроприация используется в случаях изъятия имущества государством или общиной.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека подчеркнула, что таким образом россияне нарушают право собственности, которое гарантирует статья 33 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Денисова также призывает Комиссию ООН, которая ведет расследование нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину, обратить внимание на новые военные преступления России и нарушения прав человека в Украине.

Больше новостей от Уполномоченной Верховной Рады по правам человека о преступлениях россиян:

Людмила Денисова сообщила, что Россия не соблюдает договоренности и условия обращения с военнопленными. Враг убивает украинских пленников. Денисова подтвердила смерть военного, которому была обеспечена безопасность. Его убили после пыток.

Денисова также заявила, что с каждым днем войны растет количество жертв гражданского населения. Кроме того, враг беспощадно уничтожает украинские города и села. Она подчеркнула, что убийство мирного населения, обстрелы городов и объектов армией агрессора из оружия, строго запрещенного международным гуманитарным правом, – военные преступления и преступления против человечности.

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