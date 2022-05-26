У США засудили спробу Росії підкорити українців

Прессекретар Держдепу США Нед Прайс під час брифінгу заявив, що видача паспортів Росії на окупованих територіях є замаскованим кроком Москви, повідомляє 24 канал.

До теми У Міноборони пояснили, чому Путін спростив видачу паспортів на окупованих Херсонщині й Запоріжжі

Він зазначив, що в Кремлі хочуть нав'язати свою волю українців. Водночас у США відкидають всі спроби Москви підпорядкувати собі жителів окупованих територій України.

Ми бачили, як російські сили насильно вивозили людей з окупованої території. Ми бачили, як російські війська перевозили українців у так звані фільтраційні табори. Ми бачили спроби російських військ іншими способами підкорити український народ на цих територіях. Це лише слабко замаскований крок, який є частиною спроб Росії підкорити народ України,

– заявив Прайс.

У Європейському Союзі також відреагували на кроки Москви щодо роздачі паспортів на окупованих територіях України.

Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас нагадав, що Росія відмовилася від проведення "референдуму" в тимчасово окупованій Херсонській області через відсутність підтримки місцевого населення.

Він наголосив, що такі акти з боку Росії, як видача паспортів, ніхто і ніколи не визнає.

Російські окупаційні сили були змушені відмовитися від усіх ідей проведення "референдуму" в Херсонській області через відсутність будь-якої підтримки. Чому вони думають, що запланована зараз "паспортизація" краще сприйматиметься? І в будь-якому разі, такі акти ніхто й ніколи не визнає,

– написав Маасікас у твітері.

Росія розпочала спрощену видачу паспортів на окупованих територіях України

Президент Росії Володимир Путін 25 травня підписав указ про спрощену видачу російських паспортів на Херсонщині й Запоріжжі, частину території яких росіяни тимчасово окупували. У такий спосіб Росія прагне встановити повний контроль над цими регіонами.

Рішення Кремля засудили у МЗС України. Там заявили, що незаконна паспортизація на Херсонщині та Запоріжжі, так само як і в Криму та на тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей, є грубим порушенням суверенітету та територіальної цілісності України.

У тимчасово окупованому Маріуполі російські окупанти розпочали фактичну анексію. Війська агресора також розпочали процес надання російських паспортів для маріупольців.

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