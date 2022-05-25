Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у прямому ефірі національного марафону новин, повідомляє 24 канал.

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Ми з вами знаємо, що в нас частина території на Сході та Півдні тимчасово окупована ворогом, і він намагається там встановити свій контроль, в тому числі й політичний,

– зазначила Маляр.

За її словами, окупанти прагнуть провести так звані "референдуми" та встановити російську владу у Запорізькій та Херсонській областях. Очевидно, що окупанти не знають слів "розвиток", а також "патріотизм". Про слова "свобода" та "вибір" годі й думати. Вірячи лише російській пропаганді, яка ллється з телевізорів, загарбники думали, що встановити свою владу в Україні буде так само легко, як це було у 2014 році в Криму та на частинах Луганської та Донецької областей.

Загарбники шукають різні шляхи для того, щоб ці території взяти повністю під свій контроль не тільки фізичний, але й адміністративний та політичний. Але в росіян не виходить зробити так, як це було у 2014 році,

– підкреслила Ганна Маляр.

Заступниця міністра оборони України розповіла, як героїчно українці чинять опір російським військовим та пропагандистам. Громадяни України, які зараз залишились у своєму домі, щоправда, під тимчасовою окупацією Росії, відмовляються користуватись російськими адміністративними послугами. До них відносять роботу на окупанта, перехід на ворожу валюту, сплату податків на російські рахунки.

"На сьогодні російським військам дуже складно встановлювати там свою владу", – констатувала Маляр.

Яка ситуація зараз на Херсонщині та Запоріжжі: останні новини

Активіст із Херсону Володимир Молчанов розповів 24 каналу, що укази фейкової влади Херсонщини у будь-якому випадку призведуть до нестачі їжі та речей першої необхідності на території тимчасово окупованого регіону. Зокрема, російські військові придумали якийсь аномальний валютний курс: 1 гривня = 2 рублі.

У Херсоні ситуація залишається стабільно критичною: немає змоги ані доставити гуманітарну допомогу мешканцям, ані організувати зелений коридор для евакуації населення в багатьох населених пунктах регіону. Росіяни продовжують нищити українську символіку та вивішувати свій триколор і радянські символи.

Ворожі військові з невідомих причин відмовляються пропускати авто цивільних, які хочуть покинути тимчасово окуповані райони Запорізької області. Станом на 23 травня понад 400 автомобілів чекають на виїзді з регіону просто неба.

23 травня у Запорізькій ОВА повідомили, що росіяни у Бердянську намагаються загарбати місцевий бізнес та поділити його між собою та колаборантами. Зазначається, що власники кафе та ресторанів, які покинули місто і відмовилися від співпраці з ворогом, залишилися без свого майна. Окупанти вирішили його забрати на користь так званої "адміністрації міста".

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