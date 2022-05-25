Об этом рассказала заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр в прямом эфире национального марафона новостей. сообщает 24 канал.

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