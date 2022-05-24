Об этом 24 каналу сообщил херсонский активист Владимир Молчанов. Он рассказал, что абсолютно нелогичные указы фейковой власти Херсона неизбежно приведут к недостатку пищи и вещей первой необходимости на территории временно оккупированной области.

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Махинации завершатся гуманитарной катастрофой

По его словам, оккупационные власти Херсонской области объявили о введении так называемой бивалютной зоны. Речь идет о "вымывании" гривны, в частности благодаря ее обмену на рубли по нереальному курсу (1 гривна = 2 рубля).

Херсонцев хотят утопить в нищете. Такие махинации завершатся тем, что наступит гуманитарная катастрофа, если Украина не освободит эти территории как можно скорее. То есть говорится о неделях,

– заявил активист.

Все закрывается

Как отметил Молчанов, большая часть денег, получаемых сейчас херсонцами, поступает от Украины. То есть, это пенсии и зарплаты бюджетников, которые, конечно, присылают в гривнах.

Возникает ситуация, что эти гривны невозможно будет нормально конвертировать в товар. Такие "новации" оккупационных властей приведут к тому, что закрываются даже оставшиеся бизнесы.

– сообщил активист.

Он предположил, что, возможно, люди смогут продолжать торговать передавая деньги друг другу с карты на карту, когда украинская наличность уже исчезнет окончательно, из-за фиктивного курса валют оккупантов.

Ситуация будет ухудшаться

Молчанов подчеркнул, что уже сейчас на территориях оккупированной Херсона есть ситуации настоящего голода в селах. По его словам, из-за нехватки пищи некоторые люди вынуждены брать российскую так называемую "гуманитарку" или обменивать свои персональные данные на разовую помощь от оккупантов в размере 10 тысяч рублей.

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Кроме того, Молчанов добавил, что ситуация будет только ухудшаться, поскольку многим жителям области просто не останется средств к существованию. Кроме того, российские кафиры запрещают херсонцам эвакуироваться на подконтрольную украинским властям территорию.

Молчанов рассказал о возможной гуманитарной катастрофе на Херсонщине: смотрите видео



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