По его словам, после трех месяцев войны у у врага корректируются планы. Сейчас в России готовится новое общественное мнение.

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Ее цель убедить россиян, если они закончат оккупацию Донецкой, Луганской и Херсонской областей, – это тоже можно считать победой.

"Однако планы не изменились и, к сожалению, не изменятся и дальше, пока мы не поставим точку в вопросе Путина и России в том виде, в каком она существует сейчас. Угроза для всего мира, прежде всего европейского континента, будет сохраняться и дальше ", – акцентировал Кирилл Буданов.

Какие у России планы по Херсонщине

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины сообщил, что российские кафиры уже 3 раза пытались сделать референдум в Херсонской области. Теперь они уже поняли, что люди не уходят и не придут. Даже под тем влиянием, под которым сейчас находятся.

По словам Буданова, теперь россияне проделывают другие варианты, которые можно реализовать без референдума.

Хотят все это назвать Херсонская таврическая губерния. Это территория временно оккупированной Автономной Республики Крым и Херсонская область,

– сообщил Кирилл Буданов.

"Когда-то, в царские времена, они признавали Херсонскую губернию с административным центром в городе Симферополь. Вот они и хотят это возродить", - добавил Буданов.

Он отметил, что это один из основных вариантов, который россияне сейчас прорабатывают – присоединение Херсонской области в Крым и вхождение в состав России как Таврическая губерния. При этом мнение людей их совершенно не интересует.

Последние новости из Херсона

На временно оккупированной Херсонской области российские оккупационные войска продолжают уничтожать украинскую символику и пытаются сделать город русским.

Для создания иллюзии "хорошей жизни" при оккупации решисты привлекают своих пропагандистов. Играть на руку врагу украинцы не собираются. Яркий пример храбрости в общении с россиянами продемонстрировал дедушка . Он напомнил кафиров, что они преступники и в Украине им не рады.

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