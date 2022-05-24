Про це 24 каналу повідомив херсонський активіст Володимир Молчанов. Він розповів, що абсолютно нелогічні укази фейкової влади Херсонщини неминуче призведуть до нестачі їжі та речей першої необхідності на території тимчасово окупованої області.

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Махінації завершаться гуманітарною катастрофою

За його словами, окупаційна влада Херсонської області оголосила про введення так званої бівалютної зони. Мовиться про "вимивання" гривні, зокрема завдяки її обміну на рублі по нереальному курсу (1 гривня = 2 рублі).

Херсонців хочуть втопити у злиднях. Такі махінації завершаться тим, що настане гуманітарна катастрофа, якщо Україна не звільнить ці території якнайшвидше. Тобто мовиться про тижні,

– заявив активіст.

Усе позакривається

Як зауважив Молчанов, більша частина грошей, які зараз отримують херсонці, надходить від України. Тобто це пенсії та зарплати бюджетників, які, звичайно, надсилають у гривнях.

Виникає така ситуація, що ці гривні неможливо буде нормально конвертувати в товар. Такі "новації" окупаційної влади призведуть до того, що позакриваються навіть ті бізнеси, які ще залишились,

– повідомив активіст.

Він припустив, що, можливо, люди зможуть продовжувати торгувати передаючи гроші один одному з картки на картку, коли українська готівка вже зникне остаточно, через фіктивний курс валют окупантів.

Ситуація погіршуватиметься

Молчанов наголосив, що вже зараз на територіях окупованої Херсонщини є ситуації справжнього голоду в селах. За його словами, через нестачу їжі деякі люди змушені брати російську так звану "гуманітарку" або обмінювати свої персональні дані на разову допомогу від окупантів у розмірі 10 тисяч рублів.

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Крім того, Молчанов додав, що ситуація тільки погіршуватиметься, оскільки багатьом жителям області просто не залишиться засобів для існування. Крім того, російські окупанти забороняють херсонцям евакуюватись на підконтрольну українській владі територію.

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