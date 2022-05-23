Просто неба уже утворилась черга 400 авто

У Запорізькій ОВА повідомили, що російські окупанти з невідомих причин відмовляються пропускати авто цивільних, які хочуть покинути тимчасово окуповані райони області.

Увага Щоб просунутися до Запоріжжя: ворог може готувати наступ на Півдні, – Інститут вивчення війни

Мовиться про понад 400 авто з людьми. Вони чекають дозволу проїхати просто неба.

На блокпості ворога в місті Василівка з невідомих причин не пропускають будь-який автомобільний транспорт. Вже скупчена черга з-понад 400 машин. З боку міста Запоріжжя також чекають на проїзд машини, в тому числі з гуманітарною допомогою для жителів тимчасово окупованих територій Запорізького краю,

– йдеться у повідомленні.

У Запорізькій ОВА наголосили, що про відкриття напрямку буде повідомлено додатково.

Росіяни блокують виїзд людей з окупованих територій

Це не вперше росіяни блокують виїзд людей у районі Василівки. Минулого місяця черга авто сягала понад тисячі, врешті 21 квітня там нарешті розпочався рух автомобілів.

Зауважте, що на Півдні загарбники також блокують виїзд цивільних. Вони вимагають тисячу доларів, а потім стріляють услід автівкам мирних українців.

Важливо! Росіяни усіляко намагаються створити картинку "добровільної" співпраці з місцевим населенням на Запоріжжі. Вони збирають персональні дані пенсіонерів. Також обіцяють за добровільне надання даних 10 тисяч російських рублів. Таку "схему" ворог втілює в Мелітополі.

Актуально про ситуацію на Запоріжжі

У Запорізькій ОВА відзначили високу концентрацію російських окупантів в Інженерному, на південь від Гуляйполя, що, на думку аналітиків, може вказувати на те, що ворог готується до продовження наступу на Гуляйполе.

Відомо також, що у Мелітополі окупанти вивісили банери до 220-річчя створення Таврійської губернії, ймовірно, готуючись таким чином спробувати виправдати створення псевдореспублік на Півдні України.

В американському Інституті з вивчення війни вважають. що російські загарбники можуть готуватися до спроб захопити північну частину Херсонської області та просунутися до Запоріжжя.

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