В ОК "Південь" розповіли, що на Херсонщині та Миколаївщині російські загарбники продовжують вести бойові дії на зайнятих рубежах. Водночас вони удосконалюють фортифікаційне обладнання своїх позицій. Однак наразі окупанти не створюють ударних угруповань та не проводять активного наступу.

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Окупанти стріляють в людей, які хочуть виїхати на підконтрольні ЗСУ території

Загарбники, не маючи успіхів на тимчасово окупованих територіях Півдня, намагаються втримати там мирне населення. Це росіянам потрібно для того, щоб створювати для своїх лідерів та командирів картинку задоволеного від "русского міра" місцевого населення.

Попри це, цивільні мешканці намагаються евакуюватися з-під рашистської влади та обстрілів. Адже вони не хочуть бути живим щитом для загарбників. Своєю чергою, росіяни встановили жорсткі обмеження на виїзд з підконтрольної їм території.

Вони намагаються збагатитися на блокпостах, вимагаючи у людей тисячу доларів або їхній еквівалент за дозвіл виїхати. Однак навіть отримавши гроші, окупанти підступно відкривають вогонь вслід автівкам мирних українців.

Дивіться звернення представника ОК "Південь":

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Ситуація на Херсонщині: останні новини

Усі плани російських окупантів на Херсонщині провалюються. Наразі загарбники роблять усе можливе, аби підготуватися до контрнаступу ЗСУ, а окупаційна "влада" переносить свої плани на осінь.

Російські війська навіть заблокували виїзд з регіону та намагаються спрямувати в Крим людей, які прагнуть потрапити на підконтрольну Україні територію.

Водночас опір жителів Херсонщини не припиняється. Зокрема, у тимчасово захопленому російськими окупантами обласному центрі невідомі встановили на залізничному вокзалі прапор України. До цього, за припущеннями Укрзалізниці, можуть бути причетними учасники партизанського руху.

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