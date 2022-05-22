В ОК "Юг" рассказали, что в Херсонской и Николаевской областях российские захватчики продолжают вести боевые действия на занятых рубежах. В то же время, они совершенствуют фортификационное оборудование своих позиций. Однако оккупанты не создают ударных группировок и не проводят активного наступления.

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Оккупанты стреляют в людей, которые хотят выехать на подконтрольные ВСУ территории

Захватчики, не преуспевая на временно оккупированных территориях Юга, пытаются удержать там мирное население. Это россиянам нужно для того, чтобы создавать для своих лидеров и командиров картинку довольного от "русского мира" местного населения.

Несмотря на это, гражданские жители пытаются эвакуироваться из-под рашистских властей и обстрелов. Они ведь не хотят быть живым щитом для захватчиков. В свою очередь, россияне установили жесткие ограничения на выезд с подконтрольной им территории.

Они пытаются обогатиться на блокпостах, требуя у людей тысячу долларов или их эквивалент за разрешение уехать. Однако даже получив деньги, оккупанты коварно открывают огонь вслед автомобилям мирных украинцев.

Смотрите обращение представителя ОК "Юг":

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Ситуация в Херсонской области: последние новости

Все планы российских оккупантов в Херсонской области проваливаются. Пока захватчики делают все возможное, чтобы подготовиться к контрнаступлению ВСУ, а оккупационная "власть" переносит свои планы на осень.

Российские войска даже заблокировали выезд из региона и пытаются направить в Крым людей, стремящихся попасть на подконтрольную Украине территорию.

В то же время, сопротивление жителей Херсонщины не прекращается. В частности, во временно захваченном российскими оккупантами областном центре неизвестные установили на железнодорожном вокзале флаг Украины. К этому, по предположению Укрзализныци, могут быть причастны участники партизанского движения.

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