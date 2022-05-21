Такая схема получения персональных данных пенсионеров работает в Мелитополе, Михайловке и Васильевке. Об этом сообщила Запорожская ОВА 21 мая.

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В Мелитополе за добровольное предоставление персональных данных пенсионерам дают по 10 000 рублей. Это происходило в центре административных услуг города.

Обмениваются персональные данные на деньги и в поселке Михайловка. Но здесь схема несколько иная. Оккупанты регистрируют пенсионеров якобы для выплаты им пенсий.

В Васильевке придумали еще другую систему. Первоначально россияне анонсируют раздачу 10 тысяч рублей для социально незащищенных групп населения: пенсионеров и работников бюджетной сферы. Когда кто-то из людей приходит за помощью, то захватчики требуют от них документы.

Местные думают, что таким образом россияне проверяют их социальную группу, но они собирают их персональные данные. Для чего оккупанты это делают – пока неизвестно.

Ситуация в Запорожской области: новости от ОВА

На Запорожском направлении существенных изменений не произошло. Враг продолжает обстреливать подразделения украинских войск.

19 мая россияне обстреляли из артиллерии Гуляйполе и Железнодорожное Пологовского района. К счастью, пострадавших нет, повредились несколько построек.

18 мая оккупанты обстреляли Новояковлевку реактивными системами залпового огня и артиллерией. В результате погиб 55-летний мужчина. Повреждены 8 жилых домов, а также здания детского сада и местной гимназии.

19 мая в результате боевых действий в электросетях "Запорожьеоблэнерго" без электроснабжения остались 290 домов в двух населенных пунктах Токмаччины.

В Мелитополе оккупационные власти пытаются распространять свою идеологию. В городе начали появляться баннеры к 220-летию создания Таврической губернии.

Жители села Инженерное Пологовского района сообщают, что на территории общины есть множество оккупантов. Село находится на грани гуманитарной катастрофы.

20 мая россияне вывезли с территории Каменки-Днепровской 10 машин по 30 тонн зерна. А из Малой Белозерки они забрали из хранилищ зерно у фермеров и пайщиков.

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