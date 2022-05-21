Российские оккупанты продолжают террор мирного населения. Рашисты совершают преступления против гражданских, нарушая все возможные международные законы и правила ведения войны.

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Похищение Ирины Горобцовой

Особенно внимательно враг изучает тех, кто активно заявляет о своей проукраинской позиции и не собирается играть по правилам россиян. Тогда оккупанты запускают в ход наиболее подлые и циничные средства.

Как сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, российские оккупанты похитили жительницу Херсона Ирину Горобцову прямо из ее дома. Женщина в социальных сетях осуждала войну России против Украины и оккупацию ее города. Похищение женщины оккупанты совершили в ее День рождения.

Сообщается, что она находится в руках рашистов уже неделю. Они пытают ее и заставляют признаться в том, что она якобы корректировала огонь по войскам россиян на чернобаевском аэродроме, где ВСУ разбивали их уже 20 раз.

Храбрая Ирина держится и еще не дала российским оккупантам показаний, которыми они хотят прикрыть свои ошибки.

Ситуация на временно оккупированных территориях: коротко о последних событиях

Российские оккупанты всячески пытаются создать картинку "добровольного" сотрудничества местного населения с ними. На Запорожье враг собирает персональные данные и обещает пенсионерам за их добровольное предоставление российские рубли, речь идет о сумме в 10 тысяч. Такую "схему" враг воплощает в Мелитополе. В Васильевке враг действует наоборот: предлагает финансовую помощь, но для ее получения требует предоставление данных.

На Донбассе местное население оказывает российским оккупантам активное сопротивление. Люди не только саботируют указания захватчиков, но отказываются идти с ними на сотрудничество. Особенно это касается мобилизационного процесса – люди готовы к аресту, но отказываются становиться "пушечным мясом" в войне против Украины.

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