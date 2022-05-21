Російські окупанти продовжують терор мирного населення. Рашисти коять злочини проти цивільних, порушуючи усі можливі міжнародні закони та правила ведення війни.

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Викрадення Ірини Горобцової

Особливо уважно ворог вивчає тих, хто активно заявляє про свою проукраїнську позицію та не збирається грати за правилами росіян. Тоді окупанти запускають в хід найбільш підлі та цинічні засоби.

Як повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, російські окупанти викрали мешканку Херсона Ірину Горобцову прямо з її будинку. Жінка у соціальних мережах засуджувала війну Росії проти України та окупацію її міста. Викрадення жінки окупанти здійснили у її День народження.

Повідомляється, що вона перебуває в руках рашистів вже тиждень. Вони катують її та змушують зізнатися у тому, що вона нібито коригувала вогонь по військах росіян на чорнобаївському аеродромі, де ЗСУ розбивали їх вже 20 разів.

Хоробра Ірина тримається та ще не дала російським окупантам свідчень, якими вони хочуть прикрити свої помилки.

Ситуація на тимчасово окупованих територіях: коротко про останні події

Російські окупанти усіляко намагаються створити картинку "добровільної" співпраці місцевого населення з ними. На Запоріжжі ворог збирає персональні дані та обіцяє пенсіонерам за їх добровільне надання російські рублі, йдеться про суму у 10 тисяч. Таку "схему" ворог втілює в Мелітополі. У Василівці ворог діє навпаки: пропонує фінансову допомогу, але для її отримання вимагає надання даних.

На Донбасі місцеве населення чинить російським окупантам активний спротив. Люди не лише саботують вказівки загарбників, а й відмовляються йти з ними на співпрацю. Особливо це стосується мобілізаційного процесу – люди готові на арешт, але відмовляються ставати "гарматним м'ясом" у війні проти України.

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