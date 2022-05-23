Под открытым небом уже образовалась очередь 400 автомобилей

В Запорожской ОВА сообщили, что российские оккупанты по неизвестным причинам отказываются пропускать авто гражданских, которые хотят покинуть временно оккупированные районы области.

Внимание Чтобы продвинуться в Запорожье: враг может готовить наступление на Юге, – Институт изучения войны

Речь идет о более чем 400 автомобилях с людьми. Они ждут разрешения проехать под открытым небом.

На блокпосту врага в городе Васильевка по неизвестным причинам не пропускают любой автомобильный транспорт. Уже собралась очередь из более 400 машин. Со стороны города Запорожья также ожидают проезда машины, в том числе с гуманитарной помощью для жителей временно оккупированных территорий Запорожского края,

– говорится в сообщении.

В Запорожской ОВА подчеркнули, что об открытии направления будет сообщено дополнительно.

Россияне блокируют выезд людей с оккупированных территорий

Это не первый раз россияне блокируют выезд людей в районе Васильевки. В прошлом месяце очередь авто достигала более тысячи, наконец, 21 апреля там началось движение автомобилей.

Заметьте, что на Юге захватчики также блокируют гражданские выезды. Они требуют тысячу долларов, а затем стреляют вслед автомобилям мирных украинцев.

Важно! Россияне всячески пытаются создать картинку "добровольного" сотрудничества с местным населением в Запорожье. Они собирают персональные данные пенсионеров. Они обещают за добровольное предоставление данных 10 тысяч российских рублей. Такую "схему" враг воплощает в Мелитополе.

Актуально о ситуации в Запорожье

В Запорожской ОВА отметили высокую концентрацию российских оккупантов в Инженерном, к югу от Гуляйполя, что, по мнению аналитиков, может указывать на то, что враг готовится к продолжению наступления на Гуляйполе.

Известно также, что в Мелитополе оккупанты вывесили баннеры к 220-летию создания Таврической губернии, вероятно, готовясь таким образом попытаться оправдать создание псевдореспублик на Юге Украины.

В американском Институте по изучению войны считаются что российские захватчики могут готовиться к попыткам захватить северную часть Херсонской области и продвинуться к Запорожью.

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