Под открытым небом уже образовалась очередь 400 автомобилей
В Запорожской ОВА сообщили, что российские оккупанты по неизвестным причинам отказываются пропускать авто гражданских, которые хотят покинуть временно оккупированные районы области.
Внимание Чтобы продвинуться в Запорожье: враг может готовить наступление на Юге, – Институт изучения войны
Речь идет о более чем 400 автомобилях с людьми. Они ждут разрешения проехать под открытым небом.
На блокпосту врага в городе Васильевка по неизвестным причинам не пропускают любой автомобильный транспорт. Уже собралась очередь из более 400 машин. Со стороны города Запорожья также ожидают проезда машины, в том числе с гуманитарной помощью для жителей временно оккупированных территорий Запорожского края,
– говорится в сообщении.
В Запорожской ОВА подчеркнули, что об открытии направления будет сообщено дополнительно.
Россияне блокируют выезд людей с оккупированных территорий
Это не первый раз россияне блокируют выезд людей в районе Васильевки. В прошлом месяце очередь авто достигала более тысячи, наконец, 21 апреля там началось движение автомобилей.
Заметьте, что на Юге захватчики также блокируют гражданские выезды. Они требуют тысячу долларов, а затем стреляют вслед автомобилям мирных украинцев.
Актуально о ситуации в Запорожье
- В Запорожской ОВА отметили высокую концентрацию российских оккупантов в Инженерном, к югу от Гуляйполя, что, по мнению аналитиков, может указывать на то, что враг готовится к продолжению наступления на Гуляйполе.
- Известно также, что в Мелитополе оккупанты вывесили баннеры к 220-летию создания Таврической губернии, вероятно, готовясь таким образом попытаться оправдать создание псевдореспублик на Юге Украины.
- В американском Институте по изучению войны считаются что российские захватчики могут готовиться к попыткам захватить северную часть Херсонской области и продвинуться к Запорожью.
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