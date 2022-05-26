В США осудили попытку России подчинить украинцев

Пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс на брифинге заявил, что выдача паспортов России на оккупированных территориях – замаскированный шаг Москвы, сообщает 24 канал.

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Он отметил, что в Кремле хотят навязать свою волю украинцам. В то же время, в США отрицают все попытки Москвы подчинить себе жителей оккупированных территорий Украины.

Мы видели, как российские силы насильственно увозили людей с оккупированной территории. Мы видели, как российские войска перевозили украинцев в так называемые фильтрационные лагеря. Мы видели попытки российских войск другими способами покорить украинский народ на этих территориях. Это лишь слабо замаскированный шаг, являющийся частью попыток России покорить народ Украины,

– заявил Прайс.

В Европейском Союзе также отреагировали на шаги Москвы относительно раздачи паспортов на оккупированных территориях Украины.

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас напомнил, что Россия отказалась от проведения "референдума" во временно оккупированной Херсонской области из-за отсутствия поддержки местного населения.

Он подчеркнул, что такие акты со стороны России, как выдача паспортов, никто и никогда не признает.

Российские оккупационные силы были вынуждены отказаться от всех идей проведения "референдума" в Херсонской области из-за отсутствия какой-либо поддержки. Почему они думают, что запланированная сейчас паспортизация будет лучше восприниматься? И в любом случае, такие акты никто и никогда не признает,

– написал Маасикас в твиттере.

Россия начала упрощенную выдачу паспортов на оккупированных территориях Украины

Президент России Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов на Херсонщине и Запорожье, часть территории которых россияне временно оккупировали. Таким образом, Россия стремится установить полный контроль над этими регионами.

Решение Кремля осудили в МИД Украины. Там заявили, что незаконная паспортизация на Херсонщине и Запорожье, равно как и в Крыму и на временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей, является грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

Во временно оккупированном Мариуполе российские оккупанты начали фактическую аннексию. Войска агрессора также начали процесс предоставления российских паспортов для мариупольцев.

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